Bologna, subito una grana per Palladino! Si ferma Odgaard

Bologna, lesione muscolare per Odgaard: il danese punta al rientro tra fine ottobre e inizio novembre
Brutte notizie in casa Bologna, che dovrà fare a meno di Jens Odgaard per diverse settimane. L’attaccante danese, arrivato alla piena maturazione dopo le esperienze in Italia con le maglie di Pescara e Sassuolo, è stato costretto a fermarsi a causa di un problema muscolare emerso dopo l’ultimo impegno di campionato.
Il calciatore aveva accusato un fastidio fisico nelle ore successive alla gara disputata nel fine settimana, motivo che ha spinto lo staff medico rossoblù ad approfondire immediatamente la situazione attraverso una serie di esami strumentali.
Bologna, il comunicato sulle condizioni di Odgaard
A chiarire l’entità dell’infortunio è stato il Bologna attraverso una nota ufficiale diffusa sui propri canali.
Gli accertamenti hanno evidenziato una lesione ai flessori della coscia destra, un problema che costringerà il giocatore a osservare un periodo di stop significativo. Lo staff sanitario del club ha stimato tempi di recupero attorno alle quattro settimane, escludendo quindi la possibilità di un rientro a breve termine.
Una notizia che rappresenta una perdita importante per l’allenatore rossoblù, costretto ora a trovare soluzioni alternative per sopperire all’assenza di uno degli elementi più utilizzati nel reparto offensivo.
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Un’assenza pesante per i rossoblù
Odgaard si era ritagliato un ruolo importante negli equilibri offensivi del Bologna grazie alla sua duttilità tattica e alla capacità di agire in più posizioni del fronte d’attacco. La sua indisponibilità riduce inevitabilmente le opzioni a disposizione dello staff tecnico in una fase della stagione particolarmente intensa.
Nei prossimi giorni il giocatore inizierà il programma riabilitativo previsto dallo staff medico, con l’obiettivo di recuperare nel minor tempo possibile senza correre rischi di ricadute.
Bologna, quando può tornare Odgaard
Considerando i tempi indicati dal club, il danese potrebbe provare a rientrare in occasione della sfida contro il Cagliari, prevista per il 24 ottobre. Qualora il recupero dovesse richiedere qualche giorno in più, il suo ritorno potrebbe slittare alla successiva gara di campionato contro il Milan.
Molto dipenderà dall’evoluzione del percorso di recupero e dalle risposte che il giocatore fornirà nelle prossime settimane. Nel frattempo, il Bologna dovrà affrontare i prossimi impegni senza uno dei suoi attaccanti più importanti, nella speranza di ritrovarlo al più presto al centro del reparto offensivo rossoblù.