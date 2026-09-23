Pavlovic, il Milan prepara il rinnovo: contratto fino al 2031

Strahinja Pavlovic è legato al Milan fino al 2028, con la possibilità di estendere l’accordo al 2029. Secondo la Gazzetta dello Sport, il club vuole anticipare i tempi e offrirgli un nuovo contratto da 3,5 milioni di euro a stagione

Il Milan vuole muoversi in anticipo per blindare Strahinja Pavlovic. La situazione contrattuale del difensore non presenta urgenze immediate: l’accordo attuale scade nel 2028 e prevede la possibilità di un’estensione automatica fino al 2029. La società rossonera, però, intende avviare il discorso senza attendere la scadenza.

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Rinnovo Pavlovic, la proposta del Milan fino al 2031

Secondo quanto riferisce la Gazzetta dello Sport, il Milan è pronto a proporre a Pavlovic un rinnovo fino al 2031, accompagnato da un ingaggio di 3,5 milioni di euro a stagione. Sarebbe quasi il doppio degli attuali 1,7 milioni percepiti dal difensore.

La proposta, se confermata e accettata, darebbe al giocatore un accordo di lunga durata e chiarirebbe la volontà del club di puntare su di lui. Per ora si parla di un’offerta che il Milan si prepara a presentare: non di un rinnovo già firmato.

Pavlovic al Milan, la volontà del giocatore

Sempre secondo la Gazzetta dello Sport, Pavlovic si trova bene a Milano insieme alla famiglia, che ha anche acquistato casa in città. Un elemento che potrebbe favorire la trattativa, pur senza anticiparne l’esito.

La scorsa estate il difensore avrebbe inoltre respinto alcuni interessamenti provenienti dalla Premier League. Il Milan vuole ora trasformare questa continuità in un nuovo accordo, allontanando le voci su una possibile partenza. Il prossimo passaggio sarà capire se la proposta economica e la durata del contratto troveranno il consenso del giocatore.