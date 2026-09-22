Juventus, emergenza portiere: Neto favorito su Sergio Rico

Dopo il grave infortunio di Grabara, i bianconeri accelerano sul mercato degli svincolati: il brasiliano ex Juve in pole, ma la dirigenza pensa anche al talento del Frosinone

Ore decisive in casa Juventus per la scelta del nuovo portiere. Dopo il grave infortunio di Kamil Grabara, che ha riportato la lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio destro e dovrà restare fuori diversi mesi, i bianconeri si stanno muovendo con decisione sul mercato degli svincolati. Al momento Neto, che ha già vestito la maglia della Juventus tra il 2015 e il 2017 ed è svincolato dopo l’esperienza al Botafogo, è in pole rispetto a Sergio Rico, anch’egli senza squadra dopo l’ultima parentesi all’Al-Gharafa, club del campionato qatariota.

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Un intervento per l’emergenza

Il classe 1989 brasiliano rappresenta un profilo d’esperienza, pronto a mettersi subito a disposizione della squadra per tamponare l’assenza del portiere polacco, arrivato in estate in prestito dal Wolfsburg e considerato inizialmente il titolare per l’Europa League. Secondo quanto riportato, tra i profili valutati dall’amministratore delegato Giovanni Carnevali e dal ds Francesco Massara figurano anche altri nomi, come Jasper Cillessen e Andrea Gomis, ma resta il brasiliano il favorito per la soluzione last minute.

Uno sguardo al futuro con Palmisani

Ma non finisce qui. La Juventus, infatti, lavora anche in ottica futura per la porta: il club bianconero continua a seguire Lorenzo Palmisani, fresco di rinnovo fino al 2031 con il Frosinone e reduce da una prestazione da protagonista contro il Como, nella quale ha compiuto diverse parate decisive. Sul portiere classe 2004, entrato di recente anche nel giro della Nazionale maggiore con Silvio Baldini, ci sono però diversi club interessati, tra cui il Milan e, in caso di partenza di Marco Carnesecchi, anche l’Atalanta. Un eventuale assalto bianconero al giovane portiere ciociaro verrebbe comunque valutato solo a partire dal mercato di giugno 2027.