Bellingham-Romero, scintille da Inghilterra-Argentina nel derby di Madrid: «Hai pianto anche là»

Il confronto tra il centrocampista del Real Madrid e il difensore dell’Atletico riaccende le tensioni della rivalità mondiale tra le due nazionali
Il derby di Madrid tra Atletico Madrid e Real Madrid è stato caratterizzato da grande intensità, duelli accesi e diversi momenti di tensione. Oltre al risultato e agli episodi arbitrali, a catturare l’attenzione sono stati alcuni confronti verbali che hanno coinvolto Jude Bellingham e i giocatori argentini della squadra di Diego Simeone.
Al centro della discussione è finito soprattutto il faccia a faccia con Cristian “Cuti” Romero, difensore dell’Atletico Madrid e compagno di nazionale di Lionel Messi. Il confronto tra i due ha riportato alla memoria la storica rivalità tra Inghilterra e Argentina, alimentata anche dai recenti scontri vissuti sul palcoscenico mondiale.
Ultime notizie Calcio Estero: tutte le novità del giorno provenienti da tutto il mondo
Secondo quanto rivelato da Movistar, durante la sfida del Metropolitano sarebbero emersi alcuni dialoghi che hanno raccontato il clima infuocato vissuto in campo.
Bellingham e Romero, il Mondiale torna protagonista
Il centrocampista del Real Madrid avrebbe punzecchiato Romero facendo riferimento al rapporto del difensore con Messi:
«Con Messi parli tanto, qui invece niente».
Una frase arrivata dopo un primo scambio acceso tra i due, nel quale Bellingham avrebbe definito il difensore argentino un «codardo». La risposta di Romero avrebbe riportato il confronto direttamente alla sfida tra le due nazionali:
«Piangi, hai pianto anche là».
Il riferimento sarebbe alla semifinale del Mondiale, quando Argentina e Inghilterra si affrontarono in una partita che ha lasciato strascichi emotivi importanti nella rivalità tra le due selezioni.
Anche Giuliano Simeone nel mirino del centrocampista inglese
Bellingham è stato poi protagonista di un altro momento di tensione, questa volta con Giuliano Simeone. Dopo un contrasto di gioco, i due calciatori sono arrivati a un confronto ravvicinato, con tanto di faccia a faccia.
L’argentino avrebbe reagito con un insulto, mentre il centrocampista inglese avrebbe risposto in inglese con una frase dai toni altrettanto duri.
Il derby di Madrid ha quindi riacceso vecchie rivalità e nuovi duelli personali. La sfida tra Bellingham e Romero ha aggiunto un ulteriore capitolo al rapporto storico tra Inghilterra e Argentina, due nazionali unite da una delle rivalità più sentite del calcio mondiale.