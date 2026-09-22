Bellingham-Romero, scintille da Inghilterra-Argentina nel derby di Madrid: «Hai pianto anche là»

Il confronto tra il centrocampista del Real Madrid e il difensore dell’Atletico riaccende le tensioni della rivalità mondiale tra le due nazionali

Il derby di Madrid tra Atletico Madrid e Real Madrid è stato caratterizzato da grande intensità, duelli accesi e diversi momenti di tensione. Oltre al risultato e agli episodi arbitrali, a catturare l’attenzione sono stati alcuni confronti verbali che hanno coinvolto Jude Bellingham e i giocatori argentini della squadra di Diego Simeone.

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Al centro della discussione è finito soprattutto il faccia a faccia con Cristian “Cuti” Romero, difensore dell’Atletico Madrid e compagno di nazionale di Lionel Messi. Il confronto tra i due ha riportato alla memoria la storica rivalità tra Inghilterra e Argentina, alimentata anche dai recenti scontri vissuti sul palcoscenico mondiale.

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Secondo quanto rivelato da Movistar, durante la sfida del Metropolitano sarebbero emersi alcuni dialoghi che hanno raccontato il clima infuocato vissuto in campo.

Bellingham e Romero, il Mondiale torna protagonista

Il centrocampista del Real Madrid avrebbe punzecchiato Romero facendo riferimento al rapporto del difensore con Messi:

«Con Messi parli tanto, qui invece niente».

Una frase arrivata dopo un primo scambio acceso tra i due, nel quale Bellingham avrebbe definito il difensore argentino un «codardo». La risposta di Romero avrebbe riportato il confronto direttamente alla sfida tra le due nazionali:

«Piangi, hai pianto anche là».

Il riferimento sarebbe alla semifinale del Mondiale, quando Argentina e Inghilterra si affrontarono in una partita che ha lasciato strascichi emotivi importanti nella rivalità tra le due selezioni.

Anche Giuliano Simeone nel mirino del centrocampista inglese

Bellingham è stato poi protagonista di un altro momento di tensione, questa volta con Giuliano Simeone. Dopo un contrasto di gioco, i due calciatori sono arrivati a un confronto ravvicinato, con tanto di faccia a faccia.

L’argentino avrebbe reagito con un insulto, mentre il centrocampista inglese avrebbe risposto in inglese con una frase dai toni altrettanto duri.

Il derby di Madrid ha quindi riacceso vecchie rivalità e nuovi duelli personali. La sfida tra Bellingham e Romero ha aggiunto un ulteriore capitolo al rapporto storico tra Inghilterra e Argentina, due nazionali unite da una delle rivalità più sentite del calcio mondiale.