Galatasaray, avvio da dimenticare per l'ex Milan Leao

Che disastro, Rafael Leao! Inizio di stagione da dimenticare con il Galatasaray per l’ex Milan e i tifosi già lo fischiano

L’avventura di Rafael Leao, talentuoso attaccante portoghese classe 1999 noto per le sue doti atletiche e la sua imprevedibilità offensiva, non è iniziata nel migliore dei modi con la maglia del Galatasaray. Trasferitosi a Istanbul durante l’ultima sessione estiva di calciomercato per una cifra vicina ai 38 milioni di euro più il 20% sulla futura rivendita, l’ex stella del Milan è già finita al centro delle polemiche. Con un ingaggio top da 10 milioni di euro netti a stagione, le aspettative dell’ambiente erano altissime, ma le prime prestazioni sul campo hanno deluso le attese dei tifosi e degli addetti ai lavori.

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Numeri e rendimento: un avvio di stagione difficile

Le statistiche evidenziano il momento di forma complicato del portoghese. Il tecnico Okan Buruk, ex centrocampista e guida tecnica del club turco con cui ha già conquistato diversi titoli nazionali, lo ha finora impiegato in quattro occasioni tra Süper Lig e Champions League per un totale di 230 minuti. Con due presenze da titolare e due da subentrato, il bottino di Leao recita zero gol, zero assist e un cartellino giallo.

Oltre alla mancanza di incisività in zona gol, a far discutere è l’atteggiamento mostrato in campo, giudicato spesso troppo indolente. Nella pesante sconfitta per 4-0 contro il Trabzonspor, trascinato dalla prestazione maiuscola dell’attaccante egiziano Mohamed Salah, star del calcio africano e rigorista infallibile, le critiche si sono inasprite. I dati del match raccontano di 65 palloni toccati, ben 21 persi e quattro conclusioni tutte fuori bersaglio, a fronte di soli 27 passaggi riusciti su 38.

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Le critiche dei tifosi e dei media turchi

L’atteggiamento svagato del portoghese ha scatenato la reazione dei sostenitori turchi e dei media locali, che lo hanno paragonato ad altri colpi ad effetto del passato come l’ala ivoriana Wilfried Zaha, ex stella del Crystal Palace nota per la sua discontinuità. Sui social media sono persino comparsi video ironici che accostano le sue giocati a colonne sonore satiriche.

Per il talento lusitano, ora impegnato con la propria nazionale, la sosta rappresenta l’occasione ideale per ritrovare la condizione fisica e la brillantezza necessarie per invertire la rotta e conquistare una piazza già molto esigente.



