Bologna, si torna al lavoro a Casteldebole agli ordini del neo tecnico Palladino: buone notizie, Dovbyk si allena con il gruppo – Calcio News 24

Le tre settimane di sosta per le Nazionali serviranno a Palladino per mettere le mani sulla squadra dopo l’esordio in panchina contro il Torino

Sono ripresi gli allenamenti a Casteldebole, sede del centro sportivo del Bologna di Raffaele Palladino, tecnico campano subentrato nelle scorse settimane a Domenico Tedesco sulla panchina rossoblù. Il gruppo sfrutterà le tre settimane di sosta per gli impegni delle Nazionali per lavorare sui meccanismi della squadra e affinare l’idea di gioco del nuovo allenatore. Nell’ultimo turno di campionato è arrivato proprio l’esordio ufficiale di Palladino, che ha pareggiato all’esordio contro il Torino.

Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano

Buone notizie dall’infermeria: Dovbyk torna in gruppo

Alla ripresa dell’attività sono arrivate anche notizie positive sul fronte degli infortunati: Artem Dovbyk, attaccante ucraino arrivato la scorsa estate dalla Roma, si è allenato regolarmente con il resto della squadra dopo alcuni problemi muscolari che ne avevano limitato l’impiego nelle ultime settimane. Come riportato dalla nota ufficiale del club: “Sono ripresi a Casteldebole gli allenamenti dei rossoblù all’inizio delle tre settimane di pausa dal campionato per gli impegni delle Nazionali. Il gruppo ha svolto una serie di test atletici individuali, e in seguito esercitazioni tecnico-tattiche e partitella a campo ridotto. Artem Dovbyk ha lavorato con i compagni”.

Un’alternativa in più, dunque, nell’attacco a disposizione di Palladino, che alla ripresa del campionato, in programma contro il Lecce domenica 11 ottobre, potrà contare anche sull’attaccante ucraino, chiamato a ritrovare continuità e condizione fisica dopo un avvio di stagione complicato.