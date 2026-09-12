Conferenza stampa Spalletti: «Sarr sarà a disposizione»

Conferenza stampa Spalletti: il tecnico bianconero ha presentato la quarta partita della stagione dei bianconeri contro il Sassuolo

La stagione della Juventus 2026/27 è iniziata e Luciano Spalletti si presenta in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Sassuolo, dopo il pareggio contro il Milan in casa.

Alla vigilia della quarta sfida di campionato, il tecnico bianconero incontra i media alle 16.00 all’Allianz Stadium. Calcionews24 ha seguito le sue parole.

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ENERGIA DELLA SQUADRA – «Ci dispiace di quanto successo a Locatelli. Distribuisce responsabilità a tutti, lui non si toglie la maglia nemmeno dopo essersi fatto la doccia. Sappiamo quanto ci tiene a dare il contributo oltre il suo vivere la vita quotidiana, è sempre attento alla sorte della Juventus. Questo ha determinato in tutti una responsabilità che si è vista in tutti, ho visto una squadra vogliosa, disponibile a lottare contro qualsiasi situazione gli venga contro. Li ho visti seri, professionali. Sulla porta abbiamo incontrato Kolo Muani: è venuto al campo ora, invece che all’ora di cena, preferendo passare il tempo con i compagni. Questa è la voglia di contribuire o determinare alla squadra la sua forza, ciò che lui sogna per la squadra».

KOOPMEINERS – «Lo ha visto differente perché viene fuori da un trascorso, da una conoscenza più approfondita. Lui voleva rimanere alla Juventus, ha rinunciato ad alcune situazioni e questo ci fa piacere. La differenza la fa avere a disposizione del minutaggio. Ora è molto più libero, sciolto, si cercherà di dargli un ruolo in cui sentirsi più a suo agio. Da sottopunta che ha fatto all’Atalanta a braccino che ha fatto con me, lui può sdoppiarsi mediano/mezzala per esplorare luoghi e posti differenti. Questo alza il livello della potenzialità del giocatore, il coraggio di andarsi a misurare dentro zone di campo non facili per le qualità che hai. Mi aspetto una grande prestazione».

DOUGLAS LUIZ – «È una certezza del calcio. Ha fatto vedere da più parti di essere forte, aveva bisogno di risentire fiducia nelle sue capacità. Questo gli ha permesso di riappropiarsi delle sue qualità. Quando è arrivato teneva troppo palla, ora ha capito che più la muove e più tocca palloni. Il suo recinto è lì, davanti all’area di rigore: se va troppo in giro ci passano 4/5 palloni che non tocca…Non ci sono pulmini che lo riportano a posto se va troppo alla bandierina, così perde ritmo e frequenza. Questo fatto di giocare lungo e corto lo sa fare benissimo. È resistente, fisico, regge botta, è disponibilissimo a sputare fiato e metri per i compagni di squadra. È Douglas Luiz, sono le sue qualità».

INDISPONIBILI – «McKennie e Cambiaso sarà difficile, arriviamo a domani ma sarà difficile. Faremo un provino per Cambiaso ma per McKennie aspettiamo giovedì. Sarr sarà a disposizione ma abbiamo costruito una rosa forte, so di avere 11 forti e di lasciare 11 forti in panchina. Abbiamo perso uno ma sappiamo di dare possibilità ad un altro giocatore di diventare protagonista. È il punto di vista: non manca qualcuno ma c’è qualcuno di nuovo che sarà pronto. Si va a giocare con fiducia. Dipenderà dalla voglia poi di far credere a chi guarda calcio e vuol bene alla Juventus che i giocatori scelti possono star dentro alla nostra squadra».

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