Diao incanta in Europa: il Como lo blinda dopo gli assalti di mercato! Pronto il rinnovo: la strategia dei lariani

L’attaccante classe 2005 è diventato un pilastro del progetto di Fabregas: respinte offerte da 45 milioni e pronto il rinnovo fino al 2031

Il Como si gode Assane Diao e prepara il futuro dell’esterno offensivo senegalese. Dopo un inizio di stagione da protagonista, il classe 2005 è diventato uno dei simboli della crescita della squadra di Cesc Fabregas, tanto da spingere la società lariana a respingere importanti offerte arrivate durante il mercato estivo.

🌐 Calcio News 24 sempre con te su Google Seguici su Google News per non perdere nemmeno una notizia di calciomercato e i risultati in tempo reale. Seguici Ora

L’ex giocatore del Betis è stato uno dei grandi protagonisti dello storico percorso europeo del Como, culminato con una serata indimenticabile in Champions League contro il Lipsia. Al debutto nella massima competizione europea, Diao ha trovato anche la rete, lasciando subito il segno in una notte destinata a entrare nella storia del club.

Ultime notizie Calciomercato LIVE: tutte le novità del giorno

Como Diao, numeri e crescita sotto la guida di Fabregas

L’esplosione di Diao non è arrivata per caso. Il suo arrivo in riva al lago è stato una delle intuizioni più importanti di Fabregas, che aveva individuato nell’attaccante un profilo dalle grandi prospettive. Il Como lo aveva acquistato dal Betis nel gennaio 2025 per circa 12 milioni di euro, aggiungendo anche una percentuale sulla futura rivendita.

Un investimento che oggi appare particolarmente vantaggioso, considerando la crescita del giocatore. Con la maglia del Como, Diao ha già realizzato 13 gol in 39 presenze ufficiali in circa venti mesi, numeri significativi considerando che non si tratta di un centravanti puro.

In questa stagione il senegalese ha già contribuito a diverse reti della squadra di Fabregas, mettendo la propria firma con gol e assist nelle prime giornate di campionato prima della consacrazione europea.

Como Diao, no alle offerte di Atalanta, Roma ed Everton

Le prestazioni di Diao hanno inevitabilmente attirato l’interesse di diversi club. Secondo quanto riportato da Tuttosport, il Como avrebbe però deciso di respingere tre proposte importanti arrivate per il giocatore.

Tra le società interessate ci sarebbero state Atalanta e Roma, oltre all’Everton, pronto a mettere sul tavolo un’offerta da circa 45 milioni di euro più bonus per portarlo in Premier League. Il club lombardo, però, ha scelto di fare muro, ritenendo il giocatore centrale nel progetto tecnico.

La valutazione di Diao è infatti cresciuta sensibilmente rispetto ai 12 milioni investiti appena pochi mesi fa. La società guidata dal presidente Mirwan Suwarso considera il talento senegalese un patrimonio sportivo ed economico da valorizzare ulteriormente.

Como Diao, pronto il rinnovo fino al 2031

Il prossimo passo sarà il rinnovo del contratto. Il Como vuole blindare Assane Diao fino al 2031, premiando la crescita di un giocatore diventato fondamentale per il presente e il futuro del progetto.

Dopo una stagione condizionata dagli infortuni, l’esterno offensivo ha trovato continuità e fiducia, trasformandosi in uno dei volti più rappresentativi del nuovo Como. L’obiettivo del club è chiaro: continuare a vivere notti europee con Diao come protagonista.