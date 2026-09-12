Venezia, Stroppa dopo il ko con la Fiorentina: «Ci è mancata l’attenzione, dobbiamo recuperare giocatori importanti. Busio? Temiamo un lungo stop»

Gli arancioneroverdi restano a zero punti dopo quattro giornate: il tecnico analizza la sconfitta interna e guarda agli infortunati

Ancora una battuta d’arresto per il Venezia, sconfitto in casa per 4-2 dalla Fiorentina e ancora fermo a quota zero punti dopo le prime giornate di Serie A. La squadra di Giovanni Stroppa ha confermato anche contro i viola un andamento già visto in questo avvio di stagione: buone trame di gioco e idee interessanti, ma poca concretezza nei momenti decisivi.

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Gli arancioneroverdi erano riusciti anche questa volta a passare in vantaggio, grazie al primo gol italiano di Adams, bravo a sfruttare una ripartenza e a battere il portiere avversario. La reazione della Fiorentina, però, è stata immediata: la tripletta di Franco Mastantuono e la rete di Mateo Pellegrino hanno ribaltato completamente il risultato.

Venezia-Fiorentina, Stroppa analizza la sconfitta

Al termine della gara, il tecnico del Venezia ha commentato la prestazione dei suoi ai microfoni di DAZN, soffermandosi soprattutto sugli episodi che hanno condizionato il match.

GLI ERRORI DIFENSIVI – «Ci è mancata l’attenzione. Nel secondo gol un difensore è scivolato, mentre nel terzo Moreno aveva i crampi. Siamo stati sfortunati. La Fiorentina ha fatto una prestazione di qualità, noi nel primo tempo siamo stati troppo frettolosi».

Stroppa ha quindi evidenziato alcuni aspetti legati alla condizione della rosa, sottolineando come diversi giocatori arrivati recentemente abbiano bisogno di tempo per inserirsi completamente nei meccanismi della squadra.

Stroppa: «Quando recupereremo giocatori importanti miglioreremo»

L’allenatore del Venezia ha ribadito la fiducia nel gruppo, spiegando che il rendimento potrà crescere con il recupero di alcuni elementi fondamentali.

LA CRESCITA DELLA SQUADRA – «Aldilà della situazione, dobbiamo considerare alcuni aspetti oggettivi: Juan Jesus e Moreno hanno pochi allenamenti con noi. Quando recuperemo i giocatori di caratura tecnica più elevata, la squadra migliorerà. Andiamo avanti a testa alta, cercheremo di fare meglio».

Il tecnico ha poi parlato anche degli assenti e delle condizioni di alcuni calciatori ancora indisponibili.

GLI INFORTUNATI – «Dobbiamo recuperare giocatori importanti: oggi non c’era nemmeno Basic. Busio? Temiamo uno stop importante».

Il Venezia dovrà quindi cercare di invertire rapidamente la rotta dopo un inizio di campionato complicato. Le prestazioni non sono mancate, ma servirà maggiore attenzione nei momenti chiave per trasformare il gioco prodotto in punti.