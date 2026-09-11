Inaki Williams saluta la Nazionale: l’attaccante dell’Athletic Club annuncia il ritiro dal Ghana

Inaki Williams dice addio al Ghana: l’attaccante ha annunciato di aver lasciato la sua Nazionale

Svolta drastica e inaspettata nella carriera di Iñaki Williams. L’attaccante dell’Athletic Club ha comunicato ufficialmente la decisione di abbandonare definitivamente il calcio internazionale, mettendo la parola fine alla sua avventura con la selezione del Ghana. Attraverso un accorato messaggio affidato ai propri profili social, il centravanti nato a Bilbao ha confermato che non vestirà più la maglia delle Black Stars. Contestualmente, il giocatore ha voluto esprimere la propria gratitudine verso la federazione africana, lo spogliatoio e la tifoseria per l’accoglienza e l’affetto dimostratigli durante gli anni trascorsi insieme.

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Dalla scelta di cuore al Mondiale in Qatar

Il legame tra l’attaccante basco e la rappresentativa ghanese si era concretizzato nel 2022, quando il calciatore completò le pratiche burocratiche per il cambio di nazionalità sportiva. Tale decisione consentì a Williams di coronare un sogno condiviso con la propria famiglia e le proprie radici. All’interno di questo ciclo con la selezione africana, il centravanti dell’Athletic ha ricoperto un ruolo di assoluto rilievo nello scacchiere tattico, collezionando gettoni preziosi e disputando da protagonista la fase finale dei Mondiali in Qatar, oltre alla partecipazione in Coppa d’Africa.

Piena maturità e focus esclusivo sull’Athletic Bilbao

La scelta di rinunciare agli impegni internazionali matura in un momento di piena maturità atletica e tattica per l’atleta. Consapevole delle elevate sollecitazioni fisiche imposte dal calendario moderno, l’attaccante ha preferito farsi da parte per preservare la condizione e dedicare ogni risorsa alle prestazioni con il club di appartenenza. La volontà di concentrarsi unicamente sull’Athletic Bilbao permetterà al giocatore di garantire il massimo rendimento nelle sfide di LaLiga e nelle coppe europee.

Un’assenza pesante per la federazione africana

Per la dirigenza sportiva del Ghana e per lo staff tecnico delle Black Stars, il ritiro del centravanti rappresenta una perdita di notevole peso specifico. L’addio di uno dei profili di maggiore esperienza internazionale priva il reparto offensivo di una pedina fondamentale, costringendo la federazione a rimodellare la squadra in vista dei prossimi appuntamenti ufficiali e dei gironi di qualificazione ai grandi tornei.