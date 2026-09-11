Monza, Juric in conferenza in vista del Lecce: «Robinson ha un potenziale enorme, Zeballos ha un talento cristallino»

Il tecnico biancorosso presenta la sfida del Via del Mare e analizza il momento della squadra dopo il primo punto conquistato contro il Parma

Dopo aver conquistato il primo punto della stagione grazie al pareggio ottenuto al Tardini contro il Parma, il Monza di Ivan Juric è pronto a tornare in campo. I biancorossi affronteranno il Lecce al Via del Mare nella gara valida per la quarta giornata di Serie A, in programma domenica alle ore 15.

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La formazione brianzola arriva all’appuntamento con maggiore fiducia dopo aver mosso la classifica, mentre il Lecce di Eusebio Di Francesco è ancora alla ricerca dei primi punti del campionato dopo due sconfitte consecutive contro Roma e Cagliari.

Alla vigilia della sfida, Ivan Juric è intervenuto in conferenza stampa per analizzare il momento del gruppo, aggiornare sulle condizioni degli indisponibili e commentare l’inserimento dei nuovi arrivati.

Monza, Juric aggiorna sugli infortunati

Il tecnico biancorosso ha iniziato facendo il punto sulla situazione dell’infermeria, annunciando alcuni recuperi importanti in vista della trasferta pugliese.

INFORTUNATI – «Abbiamo recuperato Cutrone e Varela. Per Dany Mota vediamo domani, perché ha avuto un piccolo problemino. Gli altri invece sono ancora fuori».

Un aggiornamento che permette a Juric di ampliare le proprie soluzioni offensive, anche se resta da valutare la presenza di Dany Mota per la sfida contro il Lecce.

Juric esalta Robinson: «Ha un potenziale enorme»

L’allenatore del Monza ha poi parlato di uno degli ultimi acquisti della squadra, Robinson, sottolineandone le qualità ma anche la necessità di completare il percorso di crescita fisica.

ROBINSON – «Gli manca ancora qualcosa a livello fisico, ma ha un potenziale enorme. È un giocatore che in questo momento è in fiducia, ha entusiasmo e può darci davvero tanto».

Juric punta dunque sulle caratteristiche del nuovo arrivato, convinto che possa diventare una risorsa importante per il progetto tecnico biancorosso.

Monza, Juric su Ngonge e Zeballos

In chiusura, il tecnico ha analizzato anche il percorso di inserimento degli altri nuovi acquisti, soffermandosi in particolare su Cyril Ngonge e Exequiel Zeballos.

NUOVI ARRIVATI – «Ngonge è ancora indietro e deve recuperare la condizione. Zeballos? Siamo molto fiduciosi, perché è un ragazzo che ha tanto talento e tutte le qualità per fare bene qui. In queste due settimane ho visto un ragazzo pulito, con grande voglia di lavorare e di crescere. Nella sua carriera ha avuto diversi infortuni, ma ha tutte le carte in regola per fare bene. Il talento è sicuramente cristallino».

Il Monza si prepara quindi alla sfida contro il Lecce con l’obiettivo di dare continuità al primo risultato positivo della stagione. Juric aspetta risposte dal campo, ma intanto sottolinea la crescita di un gruppo che sta integrando nuovi elementi e cercando la propria identità.