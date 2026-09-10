Pagelle Fenerbahce Roma, Cristante sblocca la gara- VOTI

I giallorossi di Gasperini illudono con Cristante ma vengono ripresi da Brown: prossimo impegno con il Real Madrid di Mourinho



Il ritorno in Champions League della Roma si chiude con un buon pareggio. A Istanbul finisce 1-1 contro il Fenerbahçe: i giallorossi, guidati da Gian Piero Gasperini, tecnico noto per il suo calcio aggressivo e già allenatore di Atalanta e Genoa, vanno in vantaggio nel primo tempo salvo essere raggiunti a inizio ripresa. Un pareggio giusto, considerata la qualità dell’avversario e l’ambiente infuocato del Sinigaglia… anzi, di Istanbul.

Il vantaggio di Cristante prima dell’intervallo

Dopo un avvio complicato, con Mile Svilar, portiere giallorosso, decisivo su Elmaz e Aktürkoğlu, la Roma prende in mano il pallino del gioco. Paulo Dybala, trequartista argentino sempre pericoloso nell’uno contro uno, chiama Ederson a un intervento non semplice. Il gol arriva a pochi minuti dall’intervallo: assist di Cody Malen, attaccante olandese, per Bryan Cristante, centrocampista romano cresciuto nel vivaio dell’Atalanta, che con un destro a incrociare batte il portiere turco.

Il pareggio di Brown e i miracoli di Svilar

Nella ripresa il Fenerbahçe cambia marcia: Greenwood innesca l’inserimento di Jayden Brown, lasciato colpevolmente libero dalla retroguardia giallorossa, che con un pallonetto supera Svilar. Il portiere belga si conferma poi decisivo su Muriqi e Aydın, mentre alla Roma viene prima concesso e poi revocato un rigore per fallo di Aktürkoğlu su Dybala. Nel finale anche Naci Aké sfiora il gol, colpendo la traversa di testa.

Ora l’esame Real Madrid

Prova convincente per la Roma, soprattutto nel primo tempo, con Dybala tra i più vivaci e Malen ancora a secco di gol nonostante l’assist per Cristante. Nella prossima giornata di Champions League i giallorossi affronteranno il Real Madrid dell’ex allenatore giallorosso José Mourinho, tornato sulla panchina dei Blancos dopo l’esperienza in Portogallo.

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FENERBAHÇE (4-3-3): Ederson 6; Muldur 6, Skriniar 6, Aké 6, Brown 6.5; Yuksek 6, Kanté 6.5, Elmaz 6 (62′ Mercan 6); Greenwood 7, Muriqi 5 (72′ Lukaku 6), Akturkoglu 5.5 (72′ Aydin 6). All. Kartal

ROMA (3-4-2-1): Svilar 7; Mancini 5.5 (74′ Balerdi 6), Ndicka 6.5, Hermoso 6; Rensch 5.5 (74′ Molina 5.5), Koné 6 (53′ Pisilli 5.5), Cristante 6.5, Wesley 5.5; Dybala 6.5, Soulé 6 (74′ Mora 5.5); Malen 5.5 (87′ De Roon sv). All. Gasperini