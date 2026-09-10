Infortunio Solet, lesione al muscolo pettineo

Oumar Solet si ferma dopo il problema accusato contro la Lazio: il difensore dell’Udinese resterà indisponibile per circa due settimane

Brutte notizie per l’Udinese e per Kosta Runjaic. Gli esami strumentali ai quali si è sottoposto Oumar Solet, costretto ad abbandonare il campo durante il primo tempo della partita contro la Lazio, hanno evidenziato una lesione al muscolo pettineo della gamba sinistra.

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A comunicare l’esito degli accertamenti è stato direttamente il club friulano attraverso una nota ufficiale: «Udinese Calcio comunica che Oumar Solet, all’esito degli accertamenti effettuati, ha evidenziato una lesione al muscolo pettineo della gamba sinistra. Il giocatore tornerà a disposizione in due settimane e ha già iniziato l’iter di recupero».

Il difensore francese sarà quindi certamente assente nel posticipo della quarta giornata di Serie A, in programma lunedì sera a San Siro contro l’Inter. La sua indisponibilità rappresenta un problema rilevante per Runjaic, che perde uno degli elementi più importanti del proprio reparto arretrato in vista di una trasferta particolarmente complicata.

Solet dovrebbe saltare anche il successivo incontro casalingo contro il Cagliari. L’obiettivo dello staff medico è recuperarlo durante la sosta per le nazionali, in modo da renderlo nuovamente disponibile per la trasferta contro il Torino. Il percorso riabilitativo è già cominciato, ma le sue condizioni saranno valutate quotidianamente.