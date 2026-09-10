De Paul-Lewandowski, scintille in MLS: «Io ho vinto...»

Chicago Fire-Inter Miami, tensione nel finale al Soldier Field: acceso faccia a faccia tra Rodrigo De Paul e Robert Lewandowski durante il pareggio per 1-1



Momenti di forte tensione durante Chicago Fire-Inter Miami, big match della MLS terminato con il risultato di 1-1. Nel finale dell’incontro, disputato al Soldier Field, Rodrigo De Paul e Robert Lewandowski sono stati protagonisti di un acceso confronto verbale.

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L’episodio è nato in seguito a un contatto tra l’attaccante polacco e Fray. Il calciatore dell’Inter Miami, dopo essere finito a terra, avrebbe reagito spingendo Lewandowski. Quest’ultimo ha cercato spiegazioni, ma a quel punto è intervenuto De Paul in difesa del compagno.

Secondo la ricostruzione pubblicata da El País, il centrocampista argentino avrebbe spinto l’ex attaccante del Barcellona, rivolgendogli una provocazione legata ai successi conquistati con la propria nazionale: «Chi sei tu, stupido? Io ho vinto due Copa America e un Mondiale. E tu?».

Lewandowski avrebbe replicato con un secco «Parli troppo». Dopo alcuni attimi concitati, la situazione è rientrata senza ulteriori conseguenze.

La partita era stata sbloccata proprio da Lewandowski, mentre Casemiro ha firmato il pareggio dell’Inter Miami nella ripresa. Il faccia a faccia tra le due stelle ha però inevitabilmente conquistato la scena al termine dell’incontro.