Como, che inizio in Champions! Baturina firma la prima rete

Il centrocampista croato porta in vantaggio i lariani dopo 15 minuti nella gara d’esordio contro il Lipsia

Non poteva iniziare meglio l’avventura europea del Como. La squadra allenata da Cesc Fabregas, ex centrocampista di Arsenal e Chelsea oggi alla guida dei lariani, all’esordio assoluto nella storia in Champions League è già in vantaggio dopo appena 15 minuti di gioco.

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Il gol di Baturina, prima rete europea nella storia del club

Protagonista dell’azione è Martin Baturina, centrocampista offensivo croato arrivato quest’estate al Como. Grande giocata dei padroni di casa: lancio dello stesso Baturina per Douvikas, attaccante greco che dall’esterno mette un pallone velenoso in mezzo all’area. La difesa del Lipsia non riesce ad allontanare, e la sfera arriva sui piedi del numero 20, che nonostante uno stop non impeccabile si ritrova libero davanti al portiere e non sbaglia, siglando la rete del vantaggio. Un gol che entra di diritto nella storia del club lariano: è la prima marcatura assoluta in Champions League.

Como-Lipsia, la sfida dello Stadio Sinigaglia

La partita, valida per la prima giornata della fase campionato, rappresenta il debutto ufficiale del Como nelle coppe europee, dopo la storica qualificazione conquistata nella scorsa stagione di Serie A. Di fronte c’è il Lipsia, formazione tedesca allenata da Martin Demichelis, ex difensore ed ex tecnico del River Plate, reduce da un cammino altalenante in Bundesliga.

Una serata già da ricordare per i lariani

Al di là del risultato finale, la rete di Baturina consegna già al Como una pagina di storia: il club lombardo, alla sua primissima presenza nella massima competizione europea per club, può festeggiare il primo gol in assoluto in Champions League. Una serata attesa da tempo dalla piazza lariana, pronta a vivere con entusiasmo questo debutto tanto atteso sul palcoscenico più prestigioso del calcio continentale.