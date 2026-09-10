James Rodríguez-Avellino, trattativa in salita: le ultime

Il fantasista colombiano avrebbe declinato le proposte del club irpino, mentre resta aperto il dialogo con l’Atlético Nacional

Si complica la trattativa tra l’Avellino e James Rodríguez, il centrocampista offensivo colombiano ex Real Madrid, Bayern Monaco ed Everton, tra i giocatori più talentuosi della sua generazione. Dopo un primo contatto e un’iniziale disponibilità a valutare il trasferimento in Irpinia, il fantasista avrebbe rifiutato due offerte messe sul tavolo dal club biancoverde.

Il pressing dell’Atlético Nacional

Nel frattempo, secondo quanto emerso, James Rodríguez sarebbe in contatto con l’Atlético Nacional, storico club colombiano di Medellín. Il giocatore valuterà con attenzione la proposta sudamericana, e soltanto in un secondo momento si capirà se ci sono margini per un eventuale rilancio da parte dell’Avellino.

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L’impegno del club biancoverde

Nei giorni scorsi la dirigenza irpina aveva lavorato per costruire un’offerta competitiva, coinvolgendo sponsor tecnico, partner commerciali e area marketing nel tentativo di strutturare la proposta più solida possibile. All’apertura iniziale mostrata dal giocatore, tuttavia, non è seguito l’accordo sperato.

Trattativa in fase di raffreddamento

Alla luce di questi sviluppi, la trattativa tra le parti si è sensibilmente raffreddata. Senza escludere colpi di scena nelle prossime settimane, l’ipotesi di vedere James Rodríguez con la maglia dell’Avellino appare oggi più lontana rispetto a qualche giorno fa.



