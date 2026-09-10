Moviola Como Lipsia, tutti gli episodi chiave del match

Il direttore di gara distribuisce cinque cartellini gialli nella netta vittoria dei lariani per 4-1 in Champions League
L’arbitro olandese Serdar Gözübüyük dirige senza grandi sbavature Como-Lipsia, gara terminata 4-1 in favore dei padroni di casa allenati da Cesc Fabregas. Diversi gli episodi da moviola nel corso dei 90 minuti, tra ammonizioni e interventi arbitrali decisivi.
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Il primo giallo dopo due minuti
Si parte subito con un cartellino: al 2′ Willi Orban, difensore centrale del Lipsia, riceve il giallo per un intervento giudicato scorretto su un avversario. Il croato Martin Baturina sblocca il match al 15′, battendo il portiere avversario con un preciso tiro nell’angolino basso.
Nkunku ammonito, Como dilaga
Al 24′ tocca a Nkunku, attaccante francese ex Chelsea, finire sul taccuino dell’arbitro per un fallo plateale. Il Como, nel frattempo, allunga con Anastasios Douvikas al 38′ e con Assane Diao al 54′, portandosi sul 3-0. Prima dell’intervallo, anche Nico Paz, trequartista argentino, viene ammonito per un fallo da ultimo uomo.
La reazione del Lipsia e il finale con Perrone
Il Lipsia, guidato da Martin Demichelis, ex difensore argentino, accorcia le distanze al 58′ con Andrija Maksimovic, servito da Nkunku. Al 64′ arriva il quarto giallo della gara, mostrato a Ezechiel Banzuzi per un intervento scomposto. Nel finale, dopo una girandola di cambi che porta in campo tra gli altri Moise Kean e Samuele Ricci, è Maximo Perrone a chiudere i conti al 90′ con il gol del definitivo 4-1, salvo poi essere ammonito pochi istanti dopo per un contrasto precedente.
Un match senza episodi controversi
Nel complesso, la direzione di gara di Gözübüyük non genera particolari polemiche: nessun calcio di rigore concesso, nessun intervento del VAR determinante e un solo fuorigioco netto segnalato, quello di Diao al 27′. Una serata da incorniciare per il Como all’esordio in Champions League, senza macchie sul piano disciplinare per i lariani.