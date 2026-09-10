Pagelle Como Lipsia, Baturina nella storia - VOTI

I lariani di Fabregas si impongono davanti a un Sinigaglia esaurito, in gol Baturina, Douvikas, Diao e Perrone

La prima del Como in Champions League è un trionfo. La squadra allenata da Cesc Fabregas, ex centrocampista di Arsenal e Chelsea, esalta uno Stadio Sinigaglia esaurito e entusiasta, imponendosi sul Lipsia con un netto 4-1 dal sapore storico.

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Doppio vantaggio nel primo tempo

Il Como chiude la prima frazione già avanti di due reti. Apre le marcature Martin Baturina, centrocampista offensivo croato, che sfrutta un mancato rinvio di Baku su cross di Anastasios Douvikas, attaccante greco arrivato in estate. Sul raddoppio i due si scambiano i favori: Baturina lancia Douvikas, che vola verso la porta e firma il 2-0. Nel mezzo diverse giocate di qualità dei lariani, con il portiere Jean Butez attento sugli interventi di Nusa e Maksimovic.

Diao chiude i conti, Maksimovic accorcia

La festa si completa nel primo quarto d’ora della ripresa: Nico Paz, trequartista argentino, lancia in campo aperto Assane Diao, che con un preciso diagonale firma il 3-0. Dopo un gol clamorosamente fallito da Lucas Da Cunha a porta vuota, il Lipsia trova l’orgoglio e accorcia le distanze con il giovane Andrija Maksimovic, autore di un bel sinistro da fuori area dopo un errore in disimpegno tra Nico Paz e Milla.

Il poker firmato Perrone al 90′

Proprio al 90′, dopo che il Lipsia aveva sfiorato con Baku il gol del possibile 2-3, il Como trova il definitivo 4-1 con il neo entrato Maximo Perrone, servito ancora da un’imbucata di Nico Paz.

Terza vittoria in quattro gare ufficiali

Il successo vale la terza vittoria nelle prime quattro partite ufficiali della stagione per i lariani, la prima interna dopo quelle contro Napoli e Genoa. Il prossimo impegno europeo è fissato a metà ottobre, dopo la sosta per le Nazionali, in trasferta a Rotterdam contro il Feyenoord.

Prestazione maiuscola per Baturina e Douvikas, coinvolti in tutte e tre le prime reti; bene anche Diao, mentre nel Lipsia si salva solo Maksimovic, autore di un gran gol individuale.

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COMO (4-2-3-1): Butez 6.5; Yan Couto 7 (74′ Smolcic sv), Ramon 7, Chalobah 6.5, Valle 6.5; Milla 6.5, Da Cunha 6.5 (65′ Perrone 7); Diao 7 (86′ Ricci sv), Nico Paz 7.5, Baturina 7.5 (65′ Kempf 6); Douvikas 8 (65′ Kean 6.5). All. Fabregas

LIPSIA (4-3-3): Vandevoordt 5.5; Baku 5.5, Orban 4.5, Lukeba 5, Raum 5; El Aynaoui 5, Seiwald 5.5 (60′ Gomis 6), Nkunku 5 (60′ Banzuzi 5.5); Maksimovic 6.5 (70′ Gruda 6), Guiu 5 (60′ Ouedraogo 5.5), Nusa 5.5. All. Demichelis