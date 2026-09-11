Cagliari, Pisacane verso l’Atalanta: «Vogliamo fare la nostra gara senza complessi. Kevin Carlos e Mina possono giocare dal 1’»

Il tecnico rossoblù presenta la sfida contro la Dea e fa il punto su infortuni, recuperi e giovani talenti come Maldini, Romano e Sugawara

È tempo di vigilia in casa Cagliari. La formazione rossoblù è pronta ad affrontare l’Atalanta nella sfida della quarta giornata di Serie A 2026/27, in programma domani alle 20:45 alla New Balance Arena. Alla vigilia del match il tecnico Fabio Pisacane è intervenuto in conferenza stampa ad Assemini, analizzando il momento della squadra, la situazione degli infortunati e le scelte in vista della gara contro la formazione bergamasca.

Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano

Cagliari, Pisacane fa il punto sugli infortunati

L’allenatore rossoblù ha aggiornato sulle condizioni dei giocatori indisponibili, confermando alcune assenze ma anche il recupero importante di Yerry Mina.

INFORTUNATI – «Oltre a Trepy, Felici e Idrissi resta a casa Nzola per recuperare e mettersi nella condizione giusta. Ci stiamo allenando bene, siamo tutti in salute, Mina ha recuperato due giorni fa e abbiamo recuperato una freccia importante. Può giocare dal primo minuto, si sa gestire, è arrivato il 7 agosto post Mondiale e poi ha avuto questo affaticamento. Non lo abbiamo voluto rischiare prima ma si è allenato anche in quel periodo, lui si conosce molto bene».

Pisacane presenta Atalanta-Cagliari

Il tecnico del Cagliari si aspetta una sfida complicata contro una squadra costruita per obiettivi importanti, ma chiede ai suoi giocatori di affrontare l’impegno con personalità.

LA PARTITA CHE MI ASPETTO – «Partita tra squadre con obiettivi diversi, hanno un organico forte ma vogliamo fare a nostra gara senza complessi e presunzione. Ci aspettiamo una partita di cartello nella quale la difficoltà è dietro l’angolo».

Cagliari, Pisacane elogia Maldini e Romano

Spazio anche ai giovani rossoblù che hanno attirato l’attenzione della Nazionale italiana. Il tecnico ha commentato le pre convocazioni di Daniel Maldini e Alessandro Romano.

CONVOCATI IN NAZIONALE – «Sugawara ora è a disposizione! Mi rende felice sapere delle pre convocazioni di Maldini e Romano, sono due giocatori con potenziale e qualità. Spero che alla fine possano essere nella lista definitiva dei convocati dell’Italia».

L’allenatore ha poi parlato dell’impatto del nuovo acquisto Yukinari Sugawara, sottolineandone le caratteristiche tecniche e tattiche.

SUGAWARA – «E’ una ragazzo che abbiamo visto e voluto fortemente, appena ha saputo del nostro interesse non ha battuto ciglio ed è venuto. Sono felice ci abbia scelto, ha qualità per giocare sulla fascia e ha un buon piede, anche per battere le punizioni. Sa anche difendere, giocare dentro al campo e, avendo varie caratteristiche, può compensare quelle che Zé Pedro non ha».

Felici, Maldini e le scelte contro l’Atalanta

Pisacane ha parlato anche dell’assenza di Mattia Felici, fermato da un problema fisico, e delle richieste rivolte a Daniel Maldini dopo il gol decisivo contro il Lecce.

FELICI – «Perdiamo freschezza, l’essere spavaldi e le caratteristiche che ci permettono di cambiare la gara con le transizioni, com’è successo con il Lecce. Perdiamo un ragazzo che si era lasciato un brutto momento alle spalle, ma è forte e si lascerà tutto alle spalle per tornare più forte».

MALDINI – «Domani e nelle prossime deve essere più freddo, ci ho parlato tanto come al solito. Insieme a Fazzini è uno di quelli con cui bisogna parlare, non deve cullarsi sul gol fatto perché avrebbe potuto fare meglio molte cose».

Infine, il tecnico ha lasciato aperto il dubbio sulle scelte in difesa e a centrocampo, spiegando di avere diverse alternative a disposizione.

MINA E DEIOLA – «Abbiamo fatto delle valutazioni anche perché Rodriguez aveva le placce e mal di gola, Deiola come visto contro l’Arezzo ha dovuto lasciare il campo anzitempo. Farò delle valutazioni, lì ho Kofler che sta benissimo, non deve per forza giocare Mina dal primo minuto. Il bello di questo lavoro è avere delle scelte e farle con coerenza e coscienza».

LA CONFERENZA STAMPA INTEGRALE DI PISACANE