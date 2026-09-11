Calciomercato Napoli, Allegri guarda già a gennaio: chiesti questi due rinforzi alla dirigenza

Calciomercato Napoli, Max Allegri ha già individuato queste due priorità in vista di gennaio. Di chi si tratta

L’indiscrezione rilanciata dalle pagine del Corriere della Sera offre una chiave di lettura decisiva sull’analisi che Massimiliano Allegri sta conducendo in merito al momento delicato attraversato dal Napoli. Al di là della facciata distesa e del consueto atteggiamento costruttivo esibito di fronte ai media nelle interviste post-partita, la visione del tecnico livornese sulla reale consistenza della rosa azzurra appare decisamente più severa e pragmatica.

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L’avvio shock e il pragmatismo del tecnico

Se da un lato la linea comunicativa pubblica impone di focalizzarsi sugli aspetti positivi per mantenere alto il morale dello spogliatoio, dall’altro la diagnosi dello staff tecnico sulla squadra evidenzia lacune non più trascurabili. L’inizio di stagione ha infatti mostrato numeri impietosi: le tre sconfitte maturate nelle prime quattro uscite ufficiali rappresentano un ruolino di marcia deficitario, la cui gravità statistica non trova riscontri nel club partenopeo da ben ventisei anni, ossia dalla complessa annata 2000/2001. Di fronte a questo scenario, l’allenatore ha compreso come l’attuale gruppo necessiti di interventi mirati e correttivi strutturali per poter sostenere il ritmo delle competizioni stagionali.

Le priorità per la finestra di riparazione di gennaio

Proprio per questo motivo, lo sguardo della guida tecnica si sta già proiettando con largo anticipo verso la finestra invernale del calciomercato di riparazione. Pubblicamente Allegri mantiene la linea dell’ottimismo (“il bicchiere mezzo pieno”), ma a livello strategico le sue richieste alla società sono già state delineate con estrema precisione. Secondo quanto rivelato dal quotidiano milanese, il mister avrebbe già individuato due tasselli prioritari da consegnare alla rosa nel mese di gennaio: la dirigenza sarà chiamata a intervenire per ingaggiare un nuovo difensore e un attaccante di profilo immediato.

L’obiettivo dichiarato è quello di completare due reparti apparsi corti o privi delle giuste alternative, restituendo al tecnico una formazione più equilibrata e competitiva per affrontare la seconda parte di campionato e coppe. Le prossime settimane saranno dunque fondamentali sia sul campo, per raccogliere quanti più punti possibili, sia dietro le quinte, dove la dirigenza dovrà pianificare le mosse necessarie per soddisfare le esigenze dell’allenatore.