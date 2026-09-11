Il sogno del Pontedera è ora realtà: ufficiale Victor Ibarbo! Il colombiano riparte dalla Serie D, tutti i dettagli

Victor Ibarbo è ufficialmente un nuovo giocatore del Pontedera. L’attaccante colombiano riparte dalla Serie D, i dettagli

Adesso è arrivata anche la timbratura dell’ufficialità: Victor Ibarbo veste la maglia del Pontedera. Il talentuoso e potente attaccante colombiano, ben noto al grande pubblico italiano soprattutto per i suoi trascorsi ai massimi livelli di Serie A con la maglia del Cagliari, ha sottoscritto l’accordo con il club toscano. Il giocatore si prepara così a iniziare ufficialmente la sua nuova avventura professionale con la formazione granata.

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L’annuncio sui canali social del club granata

A formalizzare il tesseramento del calciatore sudamericano è stata la stessa società attraverso una nota diffusa sui propri canali ufficiali. Con un messaggio breve ed emblematico apparso sul proprio profilo Instagram, la dirigenza toscana ha dato il benvenuto all’esperto centravanti raccogliendo il grande entusiasmo dei tifosi: “NON C’È BISOGNO DI PRESENTAZIONI Victor Ibarbo è ufficialmente un nuovo calciatore del Pontedera 🇱🇻 #ForzaGranata #GranataPiùCheMai”.

Un’integrazione già avviata da diverse settimane

L’approdo di Ibarbo alla corte del Pontedera non rappresenta tuttavia un salto nel vuoto né un cambio repentino di scenario. Il calciatore colombiano lavorava infatti a stretto contatto con il gruppo granata già da alcune settimane. Durante questo lasso di tempo, resosi necessario per definire tutti i dettagli del tesseramento e completare l’iter burocratico, l’ex attaccante del Cagliari si è allenato regolarmente sotto la direzione dello staff tecnico toscano. Questa continuità di lavoro sul campo ha permesso all’atleta di assimilare i meccanismi tattici della squadra e di affinare la condizione atletica in vista del debutto ufficiale.

Esperienza e carisma al servizio della compagine toscana

L’innesto di un profilo dalla caratura di Ibarbo porta in dote un consistente bagaglio di carisma, fisicità e visione di gioco per l’attacco del Pontedera. Forte di una carriera ricca di presenze nei palcoscenici più prestigiosi, il centravanti colombiano rappresenta un rinforzo di valore assoluto, capace di fare la differenza e di guidare con la propria leadership i compagni più giovani nel corso della stagione.