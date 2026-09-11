Infortunio Koné: come sta il centrocampista dopo Fenerbahce Roma. Svelate le sue condizioni in vista del Torino, filtra questa sensazione

Infortunio Koné: le condizioni del centrocampista della Roma dopo il match contro il Fenerbahce. Cosa filtra in vista del Torino

La Roma rientra dalla delicata trasferta europea di Istanbul con un pareggio per 1-1 contro il Fenerbahce e qualche grattacapo di formazione in vista del prossimo appuntamento di Serie A. A destare apprensione nell’ambiente giallorosso sono le condizioni fisiche di Manu Koné, costretto ad abbandonare il rettangolo di gioco al minuto 53 dell’incontro di Champions League a causa di un doloroso fastidio al ginocchio. L’uscita dal campo del centrocampista francese ha subito allarmato lo staff tecnico, considerando la centralità del calciatore nello scacchiere tattico ideato da Gian Piero Gasperini.

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Valutazioni giorno per giorno e cauto ottimismo per il centrocampista

Preso immediatamente in consegna dal personale sanitario della società capitolina, il calciatore classe 2001 verrà monitorato e valutato giorno per giorno per verificare la reale entità dell’inconveniente articolare. Allo stato attuale non sono stati programmati accertamenti strumentali o esami clinici specifici nelle prossime ore secondo il Corriere dello Sport, dettaglio che lascia trasparire un cauto ottimismo tra i corridoi del centro sportivo di Trigoria. La presenza del mediano per la prossima trasferta di campionato contro il Torino resta comunque in forte dubbio e dipenderà dalle risposte del ginocchio nelle imminenti sedute di allenamento.

La spiegazione di Gian Piero Gasperini nel post-gara

Nel corso delle interviste rilasciate a margine del match contro i turchi, l’allenatore Gian Piero Gasperini si è soffermato proprio sull’avvicendamento forzato del suo mediano e sull’impatto della sostituzione nel secondo tempo: “Koné è uscito per un problema fisico. È mancato nella ripresa ma magari avremmo sofferto lo stesso. Nella ripresa la partita si è fatta più difficile, per poco non prendevamo un rigore. Non dipende solo da Koné anche perché Pisilli ha fatto bene ed è finalmente rientrato”.

Pisilli scalpita: candidatura da titolare in vista della trasferta di Torino

Qualora il centrocampista transalpino non dovesse smaltire completamente il fastidio in tempo utile per scendere in campo allo stadio Olimpico Grande Torino, la principale soluzione per la mediana giallorossa risponde al nome di Niccolò Pisilli. Subentrato a Koné nel corso del secondo tempo della sfida continentale, il giovane prodotto del vivaio si candida con forza per una maglia da titolare nell’undici di partenza, garantendo a Gasperini dinamismo e freschezza per affrontare l’impegno di campionato.