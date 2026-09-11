Manchester United, Dorgu brilla in Champions League! Carrick ha la risposta sul ruolo dell’ex Lecce. Cosa è emerso dal match dell’Old Trafford

Patrick Dorgu brilla con il Manchester United in Champions League! Ecco l’analisi della sua prestazione con il Sabah

Il rotondo successo per 4-0 conquistato dal Manchester United ai danni del Sabah nella gara d’esordio della fase a gironi di Champions League ha offerto indicazioni tattiche di primaria importanza al tecnico Michael Carrick. Tra le note più lieta della notte di Old Trafford spicca senza dubbio la prestazione di Patrick Dorgu, incoronato dalla UEFA come MVP. Il ventunenne danese ha sfoderato una prova di altissimo livello, servendo l’assist decisivo per la rete d’apertura firmata da Matheus Cunha e aggiudicandosi il maggior numero di duelli individuali sul terreno di gioco, a testimonianza di una presenza costante e incisiva sia in fase di possesso che in ripiegamento difensivo.

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Da ala a terzino sinistro: la svolta tattica di Michael Carrick

Ingaggiato originariamente sotto la gestione di Ruben Amorim come terzino, il calciatore era stato avanzato da Carrick sulla linea dei trequartisti nel suo 4-2-3-1 durante la pre-season e nelle prime uscite ufficiali. Tuttavia, la necessità di effettuare una rotazione degli uomini in vista dell’imminente e delicatissimo derby di campionato contro il Manchester City ha spinto l’allenatore inglese a riproporre il classe 2004 nel ruolo di terzino sinistro. Le indicazioni emerse dal campo sono state inequivocabili: le sovrapposizioni puntuali, la qualità nei cross e la solidità mostrata nei contrasti confermano come la corsia arretrata rappresenti l’abito tattico ideale per valorizzare al massimo la sua esuberanza atletica.

Concorrenza a Luke Shaw e nuove opportunità per Tynan Thompson

L’autorevole prova sciorinata nella massima competizione continentale stravolge le gerarchie sulla fascia mancina dei Red Devils. Il rendimento di Dorgu lancia un messaggio chiaro e mette direttamente in discussione la titolarità di Luke Shaw e la crescita di Harry Amass. Allo stesso tempo, la decisione di considerare il danese un difensore a tutti gli effetti genera un positivo effetto domino nel reparto avanzato. Con Marcus Rashford ed il versatile Cunha destinati a spartirsi i compiti da esterni d’attacco, la riorganizzazione spalanca le porte della prima squadra al giovane Tynan Thompson, acquisto estivo da 4 milioni di sterline pronto a ritagliarsi uno spazio prezioso in una stagione intensa e ricca di impegni ufficiali.