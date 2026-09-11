Breno Bidon è la nuova stellina di Ancelotti per evitare lo ‘scippo’ dell’Italia. Chi è il classe 2005 del Brasile che poteva diventare azzurro

Breno Bidon è stato convocato da Carlo Ancelotti con il Brasile. Chi è la nuova stellina che poteva giocare per l’Italia

Espansione dei confini e spazio ai giovani talenti: il commissario tecnico Carlo Ancelotti sceglie la linea della gioventù in vista delle prossime uscite amichevoli del Brasile contro Australia e India. Nell’elenco delle chiamate per la selezione maggiore figura il nome di Breno Bidon, prospetto di grande spessore in possesso del doppio passaporto italiano e sudamericano, caratteristica che avrebbe potuto renderlo selezionabile anche per la Nazionale azzurra di Roberto Mancini.

Ultime notizie Calcio Estero: tutte le novità del giorno provenienti da tutto il mondo

Profilo tattico e numeri della gemma del Corinthians

Nato nel 2005, il ragazzo rappresenta una delle gemme più preziose nel panorama del Corinthians. Elemento di centrocampo dotato di spiccata sensibilità tecnica e guidato da un sinistro raffinato, in patria viene frequentemente accostato al blaugrana Pedri per stile e visione di gioco. Compiuto l’intero percorso nel settore giovanile, ha conquistato una maglia da titolare in prima squadra mettendo a referto 143 presenze, 6 reti, 4 assist, 29 ammonizioni e un’espulsione. Nel suo palmarès figurano già la vittoria di un Campionato Paulista, una Coppa del Brasile e una Supercoppa brasiliana, oltre a 11 gettoni e un gol con la Nazionale Under 20.

Marcature pesanti e il cammino in Copa Libertadores

L’impatto del giovane si è rivelato fondamentale anche sul piano realizzativo. Le sue ultime marcature si sono dimostrate di fattura e importanza capitale: prima il sigillo nel successo per 3-2 nel derby contro il San Paolo, poi il gol partita nell’1-0 inflitto al Rosario Central di Angel Di Maria, decisivo per centrare la qualificazione ai quarti di finale di Copa Libertadores. Nella massima competizione continentale, il club incrocerà l’Estudiantes dell’ex interista Joaquin Correa nel return match del 17 settembre, preceduto dall’impegno di campionato contro il Flamengo.

Mercato estero e la clausola rescissoria da 100 milioni

Le prestazioni del classe 2005 non sono passate inosservate oltreoceano. Nelle battute conclusive della scorsa sessione estiva, il Besiktas guidato da Vincenzo Italiano ha tentato un affondo per portarlo in Turchia, scontrandosi con il no della società di San Paolo. Il Corinthians è infatti schermato da un accordo contrattuale con scadenza a dicembre 2029, blindato da una clausola di rescissione da 60 milioni di euro per i club brasiliani e ben 100 milioni di euro per le società estere.