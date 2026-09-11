Pagelle Venezia Fiorentina: Mastantuono da impazzire, Haps horror. I VOTI

I viola conquistano i primi punti del campionato grazie alla tripletta del talento argentino e al gol di Pellegrino: i nostri voti ai protagonisti in campo
Buona la prima per Paolo Vanoli al ritorno sulla panchina della Fiorentina. La formazione viola espugna il campo del Venezia con un successo in rimonta per 4-2, trascinata da uno straordinario Franco Mastantuono, autore di una tripletta decisiva.
La partita sembrava essersi messa in salita per la squadra toscana, passata in svantaggio dopo la rete di Adams. Il Venezia parte in contropiede con Busio, bravo a servire l’attaccante che supera la difesa viola e piazza il pallone nell’angolino alto con una conclusione precisa.
Mastantuono ribalta il Venezia in due minuti
Dopo il gol subito, però, la Fiorentina reagisce immediatamente e si affida al talento del giovane argentino. Mastantuono diventa il protagonista assoluto della serata, trovando due reti nel giro di appena due minuti.
Il classe argentino batte Stankovic in entrambe le occasioni con il piede sinistro, cambiando però la soluzione e dimostrando grande qualità tecnica e freddezza sotto porta.
I viola avrebbero anche l’occasione per allungare ulteriormente, ma Njie, dopo essersi presentato da solo davanti al portiere avversario, si fa ipnotizzare da Stankovic. Nel frattempo il Venezia deve fare i conti anche con l’infortunio di Busio, costretto a lasciare il campo.
Pellegrino chiude i conti, poi la tripletta di Mastantuono
Nella ripresa il Venezia prova a reagire e cerca il gol del pareggio, ma la Fiorentina riesce a trovare il colpo decisivo. Appena entrato in campo, Mateo Pellegrino sfrutta la propria velocità, supera Moreno e firma la rete che indirizza definitivamente la partita.
Nel finale c’è ancora spazio per lo spettacolo di Mastantuono, che completa la propria tripletta grazie anche a un rimpallo favorevole, prima del definitivo 4-2 firmato da Hainaut con una bella conclusione.
Il Venezia resta così fermo a quota zero punti dopo tre giornate, mentre la Fiorentina conquista la prima vittoria stagionale e inaugura nel migliore dei modi il nuovo ciclo targato Vanoli.
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VENEZIA (3-5-2): Stankovic 5; Schingtienne 5.5, Moreno 5 (69′ Juan Jesus 5.5), Haps 4.5; Hainaut 6.5, Kike Perez 6, Busio 6.5 (44′ Helgason 6.5), Sohm 5.5 (80′ Lauberbach sv), Sagrado 5.5 (69′ Correia 6); Yeboah 6 (80′ Fernandez sv), Adams 7. All. Stroppa
FIORENTINA (4-3-3): De Gea 6.5; Jimenez 6.5, Dragusin 6.5, Viery 5.5, Ranieri 5.5 (89′ Pongracic sv); Ndour 6.5, Fagioli 7, Atta 6.5 (60′ Gnonto 6); Mastantuono 8 (89′ Brescianini sv), Beto 5.5 (60′ Pellegrino 7), Njie 6 (80′ Pedro Gonçalves sv). All. Vanoli