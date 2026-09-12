Roma, Salah Eddine verso l’addio: trattativa avanzata con il Panathinaikos

Il terzino classe 2002 può lasciare i giallorossi: operazione in prestito con obbligo condizionato, il giocatore valuta la proposta del club greco

Nuova possibile uscita in casa Roma. Il club giallorosso sta lavorando alla cessione di Anass Salah Eddine, terzino classe 2002 arrivato nella Capitale dopo l’esperienza al PSV Eindhoven. Secondo quanto riportato da Manuele Baiocchini di Sky Sport, la trattativa con il Panathinaikos sarebbe entrata in una fase avanzata.

Ultime notizie Calciomercato LIVE: tutte le novità del giorno

L’operazione è impostata sulla base di un prestito con obbligo condizionato, formula che permetterebbe alla Roma di definire il futuro del giocatore in base al raggiungimento di determinati parametri. La decisione finale, però, spetta proprio a Salah Eddine, che in queste ore sta valutando l’ultima proposta arrivata dalla Grecia.

Salah Eddine, possibile nuova esperienza dopo Roma e PSV

Il difensore olandese di origini marocchine è reduce da una stagione vissuta principalmente con la maglia del PSV, dove ha raccolto esperienza anche sul palcoscenico europeo. Nel corso dell’annata precedente ha infatti totalizzato 24 presenze complessive tra Eredivisie e Champions League.

Dopo il percorso nei Paesi Bassi e la successiva parentesi in giallorosso, il classe 2002 potrebbe ora intraprendere la sua prima avventura nel campionato greco. Il Panathinaikos ha individuato in lui un profilo interessante per rinforzare il proprio reparto difensivo e sta provando a convincerlo ad accettare il trasferimento.

La Roma, dal canto suo, continua il lavoro sul mercato in uscita per definire la rosa a disposizione e trovare la soluzione migliore per i giocatori meno centrali nel progetto tecnico. Per Salah Eddine si apre quindi la possibilità di una nuova tappa della carriera, con il futuro che potrebbe essere deciso nelle prossime ore.