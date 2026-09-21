Napoli, cresce la tensione attorno ad Massimiliano Allegri

Napoli, è di nuovo un momento delicato per Massimiliano Allegri: risultati che non convincono e spogliatoio sotto osservazione

L’avvio di stagione del Napoli continua a far discutere. Dopo il pareggio contro la Fiorentina, sono emerse nuove indiscrezioni sul clima che si respira all’interno dell’ambiente azzurro, dove la pressione sui risultati e sulle scelte tecniche sarebbe in costante aumento.

Secondo quanto riportato da Repubblica, Massimiliano Allegri, allenatore chiamato a guidare la rinascita del Napoli, non avrebbe gradito l’atteggiamento mostrato dalla squadra nell’ultima uscita di campionato. Nonostante il vantaggio iniziale firmato da Billy Gilmour, centrocampista scozzese arrivato per dare qualità alla mediana, gli azzurri non sarebbero riusciti a gestire la partita con la personalità richiesta dall’allenatore.

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Allegri e un inizio di stagione sotto le aspettative

Durante l’estate Allegri aveva scelto una linea morbida nella gestione del gruppo, cercando di creare un clima sereno durante i ritiri di Dimaro e Castel di Sangro. L’obiettivo era costruire un rapporto forte con i giocatori più esperti della rosa e favorire un ambiente di lavoro positivo.

I risultati ottenuti nelle prime giornate, però, non sarebbero stati all’altezza delle aspettative. Con un bilancio caratterizzato da poche vittorie e diversi passi falsi, il tecnico livornese si trova ora a gestire una situazione più complessa del previsto, in un momento in cui la squadra fatica a trovare continuità di rendimento.

Il nodo De Laurentiis e le tensioni nello spogliatoio

Sempre secondo le indiscrezioni riportate, Allegri si sarebbe trovato spesso in prima linea nella gestione delle difficoltà del gruppo. L’assenza del presidente Aurelio De Laurentiis in alcune recenti gare casalinghe avrebbe contribuito ad aumentare il peso delle responsabilità sulle spalle dell’allenatore.

Nel frattempo, il nervosismo emerso nelle ultime settimane avrebbe portato anche ad alcuni momenti di tensione durante gli allenamenti a Castel Volturno. Episodi che testimoniano un clima meno sereno rispetto a quello vissuto all’inizio della stagione.

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Il caso De Bruyne e le riflessioni tecniche

Tra i temi più delicati c’è anche la gestione di Kevin De Bruyne, fantasista belga considerato uno dei giocatori più talentuosi del calcio europeo. Il Napoli continua a puntare sul suo rilancio, ma il rendimento del giocatore non ha ancora soddisfatto pienamente le aspettative.

Per garantirgli spazio, Allegri ha dovuto prendere decisioni importanti nelle ultime settimane, compresa l’esclusione iniziale di alcuni elementi in grande forma come Antonio Vergara, giovane talento recentemente convocato in Nazionale.

La sosta per ritrovare equilibrio

La pausa per gli impegni delle Nazionali arriva quindi in un momento particolarmente delicato. Il tecnico azzurro avrà l’opportunità di analizzare le criticità emerse in questo avvio di stagione e cercare nuove soluzioni per rilanciare il progetto.

L’impressione è che la fase iniziale del nuovo corso sia terminata e che il Napoli sia ora chiamato a fornire risposte concrete sul campo. Le prossime settimane potrebbero rivelarsi decisive per ritrovare serenità, compattezza e risultati.