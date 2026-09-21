Italia, Dimarco lascia il ritiro azzurro: chi è il sostituto

Italia, niente Nazionale per Federico Dimarco: il nerazzurro rientra a Milano per recuperare dall’infortunio. Il ct Mancini chiama Ruggeri

Brutte notizie per la Nazionale italiana in vista dei prossimi impegni internazionali. Federico Dimarco, esterno sinistro dell’Inter e tra i punti di riferimento della formazione azzurra, è stato costretto a lasciare il ritiro dopo gli accertamenti medici effettuati nelle ultime ore.

Gli esami ai quali si è sottoposto il calciatore hanno evidenziato come il problema fisico accusato nell’ultima gara disputata con il club non sia stato ancora completamente superato. Una situazione che non consentirà al giocatore di essere a disposizione del commissario tecnico Roberto Mancini, allenatore che guida la Nazionale italiana, per le prossime sfide in programma.

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Dimarco torna a Milano per recuperare

Lo staff medico azzurro, in accordo con quello dell’Inter, ha deciso di non correre rischi e di permettere al giocatore di proseguire il percorso di recupero lontano dal ritiro della Nazionale.

Dimarco farà quindi rientro a Milano nelle prossime ore, dove continuerà le terapie e il lavoro personalizzato sotto la supervisione dello staff sanitario nerazzurro. L’obiettivo sarà quello di recuperare pienamente la miglior condizione fisica ed evitare possibili ricadute che potrebbero compromettere il prosieguo della stagione.

L’assenza dell’esterno rappresenta una perdita importante per l’Italia, considerando il peso che il giocatore ha assunto negli ultimi anni sia nella fase di costruzione del gioco sia nelle situazioni offensive grazie alla qualità del suo piede sinistro.

Mancini chiama Ruggeri

Per far fronte all’assenza di Dimarco, il commissario tecnico ha deciso di convocare Matteo Ruggeri, laterale mancino cresciuto nell’Atalanta e tra i giovani più interessanti del panorama italiano nel suo ruolo.

La chiamata rappresenta una grande opportunità per il difensore, che potrà mettere in mostra le proprie qualità in un contesto di alto livello e giocarsi le proprie carte in vista dei futuri appuntamenti della Nazionale.

Italia, emergenza sulla corsia sinistra

Il forfait di Dimarco obbliga dunque Mancini a rivedere le proprie opzioni sulla fascia sinistra. Ruggeri è pronto a raccogliere l’eredità del nerazzurro e ad aggregarsi immediatamente al gruppo azzurro.

Nei prossimi giorni l’attenzione sarà rivolta soprattutto alle condizioni del giocatore dell’Inter, con la speranza che il rientro anticipato a Milano possa permettergli di recuperare rapidamente e tornare presto a disposizione sia del club sia della Nazionale.