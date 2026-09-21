Juve, che guaio! Kolo Muani si opera: la data del rientro

Altro problema in casa Juventus: Kolo Muani si opera dopo una frattura alla mano ma il rientro non preoccupa il tecnico bianconero. Ecco quando tornerà a disposizione

Nuovo stop in casa Juventus, anche se questa volta senza particolari allarmismi. Randal Kolo Muani, attaccante francese arrivato per rinforzare il reparto offensivo bianconero, dovrà sottoporsi a un intervento chirurgico dopo aver riportato la frattura di un dito della mano.

L’infortunio è arrivato durante la sosta per le Nazionali, ma lo staff medico juventino guarda con ottimismo ai tempi di recupero. Le circa tre settimane a disposizione prima della ripresa del campionato dovrebbero infatti consentire al giocatore di completare il percorso riabilitativo senza particolari complicazioni.

L’obiettivo della Juventus è quello di restituire Kolo Muani a Luciano Spalletti, tecnico bianconero, già per la sfida contro il Cagliari in programma l’11 ottobre. Al momento non emergono segnali che possano far pensare a uno slittamento dei tempi di recupero, motivo per cui il club mantiene un atteggiamento fiducioso.

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Juventus, Kolo Muani è il quinto giocatore operato

L’intervento del centravanti francese si inserisce in un periodo particolarmente complicato sul fronte infermeria. Quello di Kolo Muani rappresenta infatti il quinto intervento chirurgico che coinvolge un calciatore della Juventus nell’arco di poche settimane.

Prima di lui erano già finiti sotto i ferri Kenan Yildiz, fantasista turco tra i talenti più promettenti della rosa, Khephren Thuram, centrocampista francese di grande dinamismo, Manuel Locatelli, regista e leader del centrocampo bianconero, e Kamil Grabara, portiere polacco costretto all’operazione dopo la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio destro.

Una vera e propria emergenza che ha costretto lo staff tecnico a fare i conti con diverse assenze nelle ultime settimane.

Infermeria affollata per i bianconeri

Oltre ai giocatori sottoposti a intervento, la Juventus continua a monitorare anche le condizioni di altri elementi della rosa attualmente alle prese con problemi fisici.

Tra questi figurano Andrea Cambiaso, esterno capace di giocare su entrambe le fasce, Jeff Ekhator, giovane attaccante del vivaio, Jeremie Boga, esterno offensivo ivoriano dotato di grande tecnica, e Juan Cabal, difensore colombiano arrivato per rinforzare il reparto arretrato.

Nonostante il numero crescente di indisponibili, il caso di Kolo Muani non sembra destare particolari preoccupazioni. La Juventus conta infatti di recuperare il centravanti francese in tempo per gli impegni di ottobre, consentendogli di tornare rapidamente a disposizione di Spalletti e dei compagni.

