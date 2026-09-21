Il Genoa con De Rossi! Il tecnico resta in panchina: il club conferma la fiducia dopo l’avvio difficile

Nonostante quattro sconfitte nelle prime cinque giornate di Serie A, il Genoa ribadisce la volontà di proseguire con Daniele De Rossi

Il momento del Genoa resta complicato, ma la posizione di Daniele De Rossi non sembra essere in discussione. Dopo la quarta sconfitta nelle prime cinque giornate di Serie A, arrivata sul campo del Parma, la società rossoblù ha confermato la propria fiducia nei confronti dell’allenatore.

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Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il messaggio del club è chiaro: «De Rossi resta». Non sarebbe mai stato avviato un vero percorso per individuare un possibile sostituto, nonostante la lunga sosta per le Nazionali potesse rappresentare un momento favorevole per eventuali valutazioni.

Anche Sky Sport ha confermato la linea della società ligure: «Nonostante la sconfitta di oggi in casa del Parma (la quarta in cinque giornate), non c’è dubbio sul futuro di Daniele De Rossi sulla panchina del Genoa: nessuna riflessione in corso. Il club ligure avanza con De Rossi».

Genoa in difficoltà: risultati negativi e primi segnali di contestazione

L’avvio di stagione del Genoa è al di sotto delle aspettative. Il progetto avrebbe dovuto portare maggiore continuità rispetto alla passata stagione, ma dopo cinque partite il bilancio parla di un solo punto conquistato e di una striscia negativa che non si vedeva da quasi settant’anni.

La sconfitta del Tardini contro il Parma ha inoltre portato alla prima contestazione della stagione da parte dei tifosi rossoblù presenti in trasferta. A fine gara, Junior Messias si è presentato davanti al settore ospiti per confrontarsi con i sostenitori.

De Rossi ha scelto di assumersi le responsabilità del momento, cercando di proteggere squadra e ambiente: «Mi sento un uomo triste, deluso e dispiaciuto. Anche un po’ incazzato. Non stiamo facendo bene, ma potevamo avere punti in più. Sento fiducia e vicinanza umana, ma sappiamo come funziona: i risultati sono lì e sono facili da leggere. La società farà le sue riflessioni».

Mercato e inserimento dei nuovi: le difficoltà del Genoa di De Rossi

Dietro alle difficoltà del Genoa non ci sarebbero soltanto i risultati, ma anche un insieme di fattori tecnici. La società ha dato priorità al riequilibrio economico, costruendo una rosa profondamente rinnovata rispetto alle idee iniziali dell’allenatore.

Alcuni nuovi acquisti sono arrivati senza la migliore condizione fisica o nelle ultime fasi del mercato, rallentando l’inserimento nei meccanismi della squadra. De Rossi attende soprattutto il recupero di elementi considerati importanti, come Traoré, sul quale il tecnico aveva detto: «Se lui starà bene, avremo risolto la metà dei nostri problemi».

A pesare sono stati anche alcuni addii significativi, tra cui quello di Malinovskyi, e alcune cessioni come quelle di Ekhator e Masini. In attacco, invece, il rendimento di Osmajic rappresenta una delle poche note positive.

Il tecnico rossoblù resta comunque convinto della compattezza del gruppo: «La sensazione è che non ho perso un centimetro del gruppo, dobbiamo unirci meglio coi nuovi». Il Genoa ora punta sulla sosta per lavorare e provare a invertire la rotta.