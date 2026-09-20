Moviola Milan Lecce: gli episodi dubbi del match diretto da La Penna. Cosa è successo a San Siro!

Moviola Milan Lecce: gli episodi dubbi del match diretto da La Penna, valido per la 5ª giornata di Serie A 2026/27

È stata una direzione di gara lineare e priva di particolari sbavature quella del signor Federico La Penna della sezione di Roma 1 nel match di San Siro tra Milan e Lecce, finito 3-0 per i rossoneri. L’arbitro ha mantenuto la sfida sotto controllo fin dai primi minuti, gestendo con personalità i contatti a centrocampo e avvalendosi dell’ausilio puntuale dei suoi assistenti di linea, in una gara caratterizzata da ritmi sostenuti ma da un sostanziale corretto agonismo in campo.

Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano

L’episodio chiave: il gol annullato a Pavlovic al 56′

L’episodio più rilevante dal punto di vista della moviola si registra al minuto 56, subito dopo il raddoppio rossonero. Sugli sviluppi di un’azione d’attacco, il difensore rossonero Strahinja Pavlovic trova la via della rete con un tocco sottomisura, ma la gioia del centrale serbo viene immediatamente strozzata dal fischio del direttore di gara. Il guardalinee segnala prontamente la posizione di fuorigioco di partenza del centrale del Milan al momento dell’impatto con la sfera. La decisione appare ineccepibile e confermata dal rapido controllo della sala VAR: la postura del corpo del difensore era oltre l’ultimo referente difensivo salentino.

La gestione disciplinare: il giallo a Danilo Veiga e i fuorigioco

Dal punto di vista sanzionatorio, La Penna ha adottato una soglia del fallo piuttosto alta, richiamando verbalmente i giocatori prima di ricorrere ai cartellini. Nel primo tempo si registrano diversi interventi al limite, come le entrate irruente di Jamil Siebert al 31′ e i reiterati falli tattici dell’esterno salentino Danilo Veiga. Proprio per il terzino del Lecce la sanzione disciplinare diventa inevitabile al 58′: dopo una serie di avvertimenti, il duro contrasto ai danni di un avversario gli costa l’unico cartellino giallo della partita.

Ineccepibile anche la gestione della trappola del fuorigioco da parte della squadra arbitrale, con le segnalazioni corrette sulle posizioni irregolari di Christian Pulisic al 48′, Samuel Chukwueze al 60′ e Diego Moreira all’81’. Con soli quattro minuti di recupero complessivi (uno nel primo tempo e tre nella ripresa), La Penna e la sua squadra portano a casa una prestazione promossa a pieni voti.