Pagelle Milan Lecce: bentornato Pulisic, altro impatto devastante di Diego Moreira. Notte fonda per i salentini VOTI

Pagelle Milan Lecce: i voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per la 5ª giornata di Serie A 2026/27
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MILAN: Maignan 6; Gila 7, De Winter 6, Pavlovic 7; Chukwueze 6 (87′ Camarda SV), Modric 6,5 (76′ Musah 6), Rabiot 7.5, Estupinan 6.5 (76′ Bartesaghi 6); Pulisic 8 (69′ Loftus-Cheek 6), Saelemaekers 6,5 (69′ Moreira 7); Ramos 6. All Amorim 7
LECCE: Falcone 6; Danilo Veiga 5, Gaspar 5, Siebert 5, Gallo 5; Coulibaly 5,5, Ilic 5 (70′ Dramé 6), Maleh 5,5 (70′ Ngom 6); Pierotti 5 (82′ Ndri SV), Stulic 5 (46′ Esteban 6), Monteiro 5 (70′ Fatah 6). All. Di Francesco 5