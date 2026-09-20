Salah devastante con il suo Trabzonspor! Show assoluto dell’egiziano: tripletta e assist per schiantare il Galatasaray

Salah si è reso protagonista di un autentico show in Trabzonspor Galatasaray: tripletta e assist per l’egiziano

Un debutto da autentico incubo per gli avversari e da favola per i propri sostenitori. È iniziata nel migliore dei modi l’avventura di Thomas Reis sulla panchina del Trabzonspor, capace di conquistare una vittoria schiacciante e memorabile nel big match disputato tra le mura amiche del Papara Park. A farne le spese è stato il Galatasaray, travolto con un perentorio 4-0 che non lascia spazio ad alcuna replica e che consacra la prima uscita ufficiale del nuovo corso tecnico.

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Lo show assoluto di Mohamed Salah: tripletta e assist al Papara Park

Ad ergersi a protagonista indisturbato della serata è stato un sensazionale Mohamed Salah. L’attaccante egiziano ha offerto una prestazione di livello stratosferico, prendendosi letteralmente la scena e trascinando la compagine di Trebisonda verso una vittoria storica. L’ex stella del Liverpool ha trafitto la retroguardia giallorossa a più riprese, mettendo a segno un’incredibile tripletta e fornendo anche l’assist per la quarta marcatura della gara. Un dominio assoluto che ha oscurato la presenza tra le fila avversarie di campioni del calibro di Rafael Leão, rimasto del tutto impotente di fronte allo strapotere dei padroni di casa.

Impatto devastante in Turchia: i numeri da record dell’ex Liverpool

L’inizio di stagione dell’asso egiziano nel campionato turco sta assumendo contorni davvero impressionanti. Con le tre reti e il passaggio vincente messi a referto nello scontro diretto, lo score di Salah sale alla straordinaria quota di 7 gol e 2 assist in 8 partite complessive disputate dal suo arrivo in Turchia. Numeri da capogiro che testimoniano una leadership tecnica e atletica fuori dal comune, capace di spostare in maniera determinante gli equilibri del torneo.

La svolta tattica di Reis e le prospettive del Trabzonspor

Per il neo allenatore Thomas Reis, l’impatto con la nuova realtà non poteva essere più esaltante. Superare un’acerrima rivale con quattro reti di scarto regala una spinta d’entusiasmo capitale per il prosieguo della stagione, confermando l’ottima intesa tattica trovata con i suoi uomini chiave. Il Trabzonspor lancia così un chiaro e spaventoso messaggio alle concorrenti per il titolo, candidandosi come assoluto protagonista del campionato grazie alla guida del suo nuovo tecnico e alle giocate del suo fuoriclasse.