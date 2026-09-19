L’ascesa di Alessandro Romano, momento d’oro per il 2006: dalla chiamata in Nazionale al duello di mercato tra Juventus, Inter e Napoli

Alessandro Romano sta vivendo un momento d’oro: dalla chiamata con l’Italia alle sirene di mercato. Focus sulla sua situazione

È un momento d’oro per Alessandro Romano, giovanissimo regista classe 2006 di proprietà del Cagliari, convocato per la prima volta nella Nazionale maggiore dal commissario tecnico Roberto Mancini. Nonostante il doppio passaporto e i trascorsi nelle selezioni giovanili elvetiche, il centrocampista ha ceduto al corteggiamento dell’Italia, mettendosi a disposizione per i prossimi impegni di Nations League. Un salto di qualità clamoroso per un profilo che fino a pochi mesi fa lottava per evitare la retrocessione in Serie C con la maglia dello Spezia.

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L’intuizione finanziaria di Giulini e la cura Pisacane

L’operazione condotta dal presidente Tommaso Giulini si sta rivelando un autentico capolavoro gestionale e sportivo. Il club sardo si è assicurato il cartellino del giocatore per appena 5,9 milioni di euro — con la clausola di riscatto obbligatorio legata al primo punto ottenuto a febbraio —, vedendo la valutazione del centrocampista più che triplicare nel giro di pochissimo tempo. Merito delle eccellenti prestazioni sciorinate da metronomo sotto la guida del tecnico Fabio Pisacane, capaci di attirare le attenzioni delle grandi potenze del nostro campionato.

La Juventus alla finestra: lo scout a Bergamo e il nodo liste

La Juventus sta monitorando da vicino l’evoluzione del ragazzo. Un osservatore bianconero è stato inviato di recente a Bergamo per seguire dal vivo la sfida tra Atalanta e Cagliari, assistendo a una prova di altissimo livello che ha trascinato i sardi alla vittoria secondo Tuttosport. Con il nuovo corso dirigenziale guidato dal CEO Giovanni Carnevali, la società torinese punta a costruire una spina dorsale ad alta concentrazione di talenti italiani. Inoltre, essendo cresciuto nel settore giovanile della Roma, il profilo di Romano risulterebbe preziosissimo per Luciano Spalletti nella composizione delle liste ufficiali.

La concorrenza di Inter e Napoli sul giovane regista

La corsa all’acquisto del regista si preannuncia comunque infuocata. L’Inter è stata la prima a muovere i passi decisivi per visionarlo, considerando che i contratti di perni della mediana come Calhanoglu e Mkhitaryan andranno in scadenza il prossimo 30 giugno. Sullo sfondo resta vigile anche il Napoli: a Castel Volturno i prolungamenti di Anguissa, Lobotka e McTominay registrano qualche rallentamento, spingendo il patron Aurelio De Laurentiis a valutare una profonda opera di ringiovanimento del reparto centrale.