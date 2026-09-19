Zanetti ricorda Mazzola: «Una leggenda, un simbolo dell’Inter» - FOTO

Il messaggio di Javier Zanetti per Sandro Mazzola dopo la scomparsa della leggenda nerazzurra: commovente post social

La morte di Sandro Mazzola ha colpito profondamente tutto il mondo Inter. L’ex attaccante nerazzurro, protagonista della Grande Inter degli anni Sessanta e simbolo della storia del club, è stato ricordato da numerosi esponenti del calcio italiano attraverso messaggi di affetto e riconoscenza.

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Tra questi anche Javier Zanetti, che ha voluto dedicare un pensiero speciale a Mazzola attraverso il proprio profilo Instagram. L’ex capitano e attuale vicepresidente nerazzurro ha sottolineato il valore umano e sportivo di una figura rimasta centrale nella storia dell’Inter.

PAROLE – «Sei stato e resterai per sempre una leggenda. Un signore, un riferimento, un fuoriclasse in campo e nella vita. Un simbolo dell’Inter e del calcio italiano nel mondo, da generazioni e per sempre», ha scritto Zanetti nel suo ricordo.

Un messaggio che racchiude il significato lasciato da Mazzola nella storia nerazzurra: non soltanto un campione capace di conquistare trofei con la maglia dell’Inter, ma anche un punto di riferimento per intere generazioni di calciatori e tifosi.