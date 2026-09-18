Moviola Monza Sassuolo: gli episodi dubbi del match diretto da Perenzoni, valido per la 5ª giornata di Serie A 2026/27

Il Monza supera 2-1 il Sassuolo nell’anticipo della quinta giornata di Serie A, e l’episodio chiave della moviola arriva al 62′: calcio di rigore per i brianzoli dopo il contrasto in area tra Sebastiano Esposito e Dany Mota. L’ex difensore del Cagliari interviene in ritardo nel tentativo di allontanare il pallone, colpendo l’attaccante brianzolo che lo aveva anticipato. Per Daniele Perenzoni, arbitro della sezione di Rovereto, non ci sono dubbi: rigore confermato anche dal check del VAR. Dal dischetto si presenta Gustavo Varela, che spiazza Muric e sigla il 2-0, la sua doppietta personale dopo il vantaggio già trovato in avvio di ripresa.

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La squadra arbitrale della sfida

La designazione ufficiale dell’AIA ha affidato la partita a Perenzoni, assistito da Vito Mastrodonato e Marco Colaianni, con Luca Pairetto quarto ufficiale. In sala VAR Gianluca Aureliano, coadiuvato dall’AVAR Niccolò Baroni: una squadra arbitrale esperta soprattutto nella gestione video, chiamata a intervenire secondo protocollo su gol, rigori, espulsioni dirette e scambi d’identità.

Il forcing del Sassuolo e il gol di Adzic

Nel finale di partita, il Sassuolo di Alberto Aquilani prova a riaprire la gara e trova il gol del 2-1 all’88’ con Vasilije Adzic, subentrato nella ripresa, ma il tempo per completare la rimonta non basta: il Monza porta a casa i primi tre punti stagionali.

I precedenti di Perenzoni con il Sassuolo

Perenzoni aveva già diretto il Sassuolo in quattro occasioni, con un bilancio favorevole ai neroverdi: tre vittorie e una sola sconfitta. Tra i precedenti più recenti spicca il 3-1 casalingo sull’Udinese del 28 settembre 2025, unico incrocio in Serie A, oltre al 3-0 esterno sul Mantova dell’8 febbraio 2025 e al successo per 0-2 contro il Catanzaro nel maggio dello stesso anno.