Pagelle Monza Sassuolo: i voti ai protagonisti del match

Pagelle Monza Sassuolo: tutte le valutazioni ai giocatori in campo dopo l’anticipo della quinta giornata di Serie A 2026-2027 – I VOTI

Arriva la prima vittoria in campionato per il Monza, che riesce a domare il Sassuolo al termine di una gara ricca di episodi. Primo tempo favorevole ai neroverdi, che però vanno sotto nella ripresa per la doppietta di Gustavo Varela; nel finale Adzic riapre i giochi con un gol su punizione, ma le speranze degli ospiti si infrangono al 93′, quando Bowie coglie il palo. Monza-Sassuolo si chiude 2-1.

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Cronaca del primo tempo

Ivan Juric, tecnico croato alla guida dei brianzoli, recupera Mangas e schiera Robinson e Cutrone a supporto di Varela, con l’esordio in porta per Törnqvist. Alberto Aquilani risponde con Sebastiano Esposito centravanti, affiancato da Berardi e Laurienté. Partono meglio i padroni di casa: al 1′ Cinquegrano rischia l’autogol su Robinson, al 2′ Kouadio schiaccia troppo un colpo di testa. Il Sassuolo reagisce e al 15′ sfiora il vantaggio con Berardi, servito da uno scatenato Laurienté, ma si fa ipnotizzare da Törnqvist. Il portiere del Monza neutralizza anche Bakola al 28′, mentre Muric risponde su Birindelli al 33′. Si va al riposo sullo 0-0.

Cronaca del secondo tempo

Al 51′ arriva la svolta: sul corner di Birindelli, Muric combina un pasticcio clamoroso e regala l’1-0 al Monza. Al 63′ raddoppio grazie a un rigore, procurato da Dany Mota e trasformato ancora da Varela. Aquilani prova a cambiare volto alla gara inserendo Bowie, Adzic e Dominguez, ma i brianzoli sfiorano il tris con Birindelli al 79′. All’87’ Adzic accorcia le distanze su punizione, ma al 93′ il colpo di testa di Bowie si stampa sul palo, condannando il Sassuolo alla sconfitta.

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MONZA-SASSUOLO 2-1

MONZA – Tornqvist 6,5; Kouadio 6, Lucchesi 6,5, Carboni A. 6, Birindelli 6,5 (93′ Maye sv), Mangas 6 (56′ Bakoune 6,5); Folorunsho 5,5, Akinsanmiro 6 (56′ Foe Ondoa 6); Cutrone 5,5 (56′ Mota 6,5), Robinson J. 6,5 (82′ Mout sv), Varela G. 7,5.

SASSUOLO – Muric 4,5; Cinquegrano 5,5, Caleta-Car 6, Leysen F. 6, Doig 5,5; Thorstvedt 5,5 (64′ Lipani 6), Matic 6,5 (64′ Bowie 6), Bakola 6,5 (82′ Skjellerup sv); Berardi 5,5 (72′ Dominguez B. 6), Esposito Se. 5,5 (72′ Adzic 7), Laurientè 6.