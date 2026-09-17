Calciomercato Roma, contatti per Darmian: l’ex Inter...

Darmian è svincolato dopo l’esperienza in nerazzurro: la Roma valuta il suo profilo per aggiungere esperienza e affidabilità al reparto arretrato

La Roma guarda anche alle occasioni offerte dal mercato degli svincolati e tra i nomi valutati nelle ultime settimane è emerso quello di Matteo Darmian. Il difensore classe 1989, reduce da diverse stagioni positive con la maglia dell’Inter, potrebbe rappresentare un’opportunità interessante per completare la rosa a disposizione di Gian Piero Gasperini.

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Secondo quanto riportato da TUTTOmercatoWEB.com, ci sarebbero stati alcuni contatti tra il club giallorosso e l’entourage del giocatore. Darmian è attualmente svincolato dopo la conclusione della sua lunga esperienza in nerazzurro e, nonostante l’interesse di altri club come Parma e Torino, nessuna trattativa è arrivata alla fumata bianca.

Roma, Darmian profilo di esperienza per la difesa di Gasperini

L’eventuale arrivo di Darmian sarebbe un’operazione basata soprattutto sull’affidabilità del giocatore. L’ex Inter garantirebbe infatti esperienza, duttilità tattica e conoscenza della Serie A, caratteristiche particolarmente apprezzate da un allenatore come Gasperini, abituato a valorizzare calciatori capaci di ricoprire più ruoli.

Dal punto di vista economico, l’operazione avrebbe un impatto limitato: il difensore sarebbe disponibile a valutare un contratto annuale a cifre sostenibili per la Roma, rappresentando così una soluzione a basso costo ma con un rendimento potenzialmente immediato.

Lo scenario resta comunque complesso. Nei prossimi giorni il giocatore dovrà decidere il proprio futuro, valutando se attendere una proposta dalla Serie A oppure prendere in considerazione anche altre opportunità dall’estero, compresa la pista araba.

Dopo sei stagioni in nerazzurro, Darmian lascia un ricordo importante: con l’Inter ha raccolto numerose presenze, diventando un elemento prezioso sia sul campo sia all’interno dello spogliatoio. Ora la Roma osserva la situazione e valuta se trasformare un’occasione di mercato in un nuovo rinforzo per Gasperini.