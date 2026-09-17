Gasperini esalta la Roma: «Scudetto? L’asticella si alza migliorando ogni giorno. Ci siamo meritati la possibilità di giocare contro Inter e Real Madrid»

Il tecnico giallorosso ha parlato a Sky Sport dell’avvio di stagione, del gruppo, della Champions League e delle sfide contro Inter e Real Madrid

Un avvio di stagione oltre le aspettative, ma costruito su basi solide. Gian Piero Gasperini, intervistato da Sky Sport, ha analizzato il momento della sua Roma, reduce da un inizio di campionato positivo e pronta ad affrontare una serie di appuntamenti di grande prestigio.

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L’allenatore giallorosso ha spiegato come il rendimento della squadra sia frutto del lavoro svolto negli ultimi mesi e di una conoscenza reciproca maggiore rispetto alla passata stagione.

INIZIO DI STAGIONE E CONSAPEVOLEZZA DEL GRUPPO – «Un inizio così? Me lo auguravo, più che aspettarmelo. Avevamo la convinzione di avere alle spalle un buon rodaggio, e una squadra che partiva avvantaggiata rispetto all’inizio della scorsa stagione: siamo insieme da più tempo, ci conosciamo meglio, tante cose le abbiamo già assimilate».

LA FORZA DELLO SPOGLIATOIO

Gasperini ha poi sottolineato il valore di un gruppo capace di crescere attraverso il confronto quotidiano tra giovani e calciatori più esperti.

«Questo è un gruppo che si autoalimenta. È composto da giovani, ma anche da giocatori meno giovani, ma di grande valore, e tutti si trascinano a vicenda: ognuno porta qualcosa, i giovani con la loro freschezza e la voglia di essere sempre pronti, e la qualità dei giocatori più affermati, che per come si allenano e per quello che dimostrano ogni giorno sono un esempio per tutti».

L’INTESA TRA DYBALA E MALEN

Il tecnico ha analizzato anche la coppia offensiva formata da Paulo Dybala e Donyell Malen, protagonisti di un’intesa sempre più evidente.

«Le loro caratteristiche si incastrano bene. Dybala ha la capacità di leggere gli smarcamenti di Malen anche quando sembra non guardarlo, e la qualità con cui lo serve è notevole. Malen dal canto suo ha una straordinaria capacità di tradurre in gol azioni che sembrano semplici ma non lo sono. È un abbinamento che funziona».

LA CHAMPIONS LEAGUE E LA CRESCITA EUROPEA

L’allenatore della Roma ha parlato anche del ritorno nella massima competizione europea, considerato un passaggio importante per la crescita della squadra.

«Non era certamente scontato l’anno scorso, anzi non era facilmente raggiungibile, e nemmeno era tanto nelle previsioni iniziali. La Champions ti costringe a dover superare degli ostacoli, ti dà l’opportunità di giocare con le migliori squadre europee, ti mette di fronte un calcio più difficile e più complicato da cui puoi crescere, e ti aiuta anche a prendere maggiore consapevolezza di te stesso».

GLI OBIETTIVI DELLA ROMA

Sul possibile sogno scudetto, Gasperini ha preferito mantenere equilibrio, spiegando che il vero salto di qualità passa dal lavoro quotidiano.

«Non è questo il modo di alzare l’asticella. L’asticella non si alza mettendo degli obiettivi più o meno raggiungibili: si alza migliorando ogni giorno, lavorando su noi stessi attraverso questa varietà di giocatori con tutte le proprie caratteristiche, cercando di fare meglio ogni volta».

IL RAPPORTO CON L’AMBIENTE GIALLOROSSO

Il tecnico ha infine parlato del rapporto con la tifoseria della Roma e delle aspettative che circondano la squadra.

«L’ambiente influenza tantissimo. Ma come ho sempre detto, influenza in modo positivo, non negativo, perché è un ambiente di grande passione e di grande amore verso la propria squadra, e quindi sono tutte componenti fortemente positive. Da parte mia ho cercato da subito di entrare con una professionalità che mi ha accompagnato sempre nella carriera, cercando di farmi apprezzare per il lavoro svolto. In questo momento sento molto apprezzamento intorno a me, e questo è anche un grande stimolo a cercare sempre di ripagare questa fiducia».

LE PROSSIME SFIDE CONTRO INTER E REAL MADRID

La Roma è ora attesa da un calendario impegnativo, con le sfide contro Inter e Real Madrid, ma Gasperini ha ricordato l’importanza del prossimo impegno contro il Como.

«Ha dimenticato il Como in mezzo, che viene prima del Real Madrid e che ritengo una squadra che sta facendo passi davvero giganti. La considero ormai tra le big del campionato. Certo che l’Inter e il Real Madrid sono due squadre di grandissimo blasone e valore a livello europeo, e credo che ci siamo meritati la possibilità di giocare contro l’Inter da primi in classifica e contro il Real Madrid in Champions. Sarà il momento per misurarci e per vedere, al cospetto di queste squadre, cosa siamo in grado di fare».