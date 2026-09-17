Da Todd Boehly a Clearlake Capital: il Chelsea cambia proprietà! Tutti i dettagli dopo lo scossone ai vertici dei Blues

Il Chelsea cambia proprietà, passando da Todd Boehly a Clearlake Capital: il comunicato ufficiale e tutti i dettagli

Un ribaltone societario di primissimo piano scuote i vertici del Chelsea. Attraverso una nota diffusa sui propri canali ufficiali, il club londinese ha annunciato l’intesa che vede il fondo d’investimento Clearlake Capital rilevare la totalità delle quote precedentemente detenute dai co-proprietari Todd Boehly e Mark Walter. L’operazione, accompagnata da un immediato aumento di capitale, trasforma in maniera profonda l’assetto dirigenziale dei Blues, con la società inglese che raggiunge ora una valutazione complessiva stimata in 5 miliardi di sterline (pari a circa 5,83 miliardi di euro).

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Le nuove quote societarie e l’addio di Todd Boehly

Effetto diretto della transazione è il balzo di Clearlake Capital, che incrementa la propria quota dal 61,5% all’86,5%, assumendo un controllo quasi totale del club. Parallelamente, Todd Boehly ha ufficializzato le proprie dimissioni dal ruolo di presidente, carica ricoperta a partire dal maggio 2022. La società non ha ancora reso noto il profilo che andrà a ricoprire la poltrona presidenziale, ma il comunicato ribadisce l’intenzione di proseguire nel solco tracciato: “Clearlake intende proseguire sulla strada strategica intrapresa dal Club e realizzare l’ambizione che il gruppo di proprietà ha definito insieme”. Una garanzia di stabilità per una squadra reduce da importanti sessioni di mercato e partita con quattro successi nelle prime sei gare stagionali.

Il messaggio di commiato dell’ex presidente

Con questo passaggio di consegne termina la gestione guidata dal manager statunitense, caratterizzata da considerevoli uscite sul mercato per rifondare la rosa. Nel congedarsi dai tifosi e dall’ambiente, Boehly ha affidato alle stampe parole di profonda gratitudine e auspicato grandi traguardi: “È stato un onore ricoprire la carica di Presidente del Chelsea Football Club. Desidero ringraziare tutti coloro che hanno contribuito a garantire un futuro brillante al Club, tra cui la Premier League inglese, gli allenatori e i giocatori, la talentuosa dirigenza e lo staff del Chelsea, e le legioni di tifosi appassionati. Ho apprezzato la mia collaborazione con Clearlake e con l’intero gruppo di proprietà, nonché le decisioni collettive e gli investimenti che abbiamo effettuato per sostenere il successo immediato e a lungo termine del Club. Sono fiducioso che il Chelsea sia ben posizionato per continuare a ottenere successi sotto la guida di Clearlake”.

L’uscita di scena di Boehly segna l’avvio di una nuova era per il Chelsea, che sotto la regia esclusiva di Clearlake mira a consolidare la propria posizione di vertice sia in Premier League che nei contesti internazionali.