Barcellona a caccia del nuovo bomber: Julián Álvarez in cima alla lista di Flick, spuntano anche Kane e Haaland

Il Barcellona cerca un nuovo attaccante: Julián Álvarez, Kane e Haaland nel mirino dei blaugrana

La dirigenza del Barcellona ha riaperto in modo concreto la caccia al nuovo centravanti da affidare a Hansi Flick. Secondo quanto riportato dall’emittente talkSPORT, i campioni di Spagna stanno scandagliando il panorama internazionale per individuare l’erede ideale di Robert Lewandowski, trasferitosi di recente negli Stati Uniti ai Chicago Fire. Il tecnico tedesco avverte infatti la necessità di inserire nell’organico blaugrana un numero nove di ruolo e di caratura mondiale, superando così l’attuale fase di adattamento che ha visto impiegati elementi come Raphinha, Gabriel Jesus e Anthony Gordon nel reparto avanzato.

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Julián Álvarez al primo posto nelle preferenze blaugrana

All’interno della gerarchia stilata dal reclutamento catalano, il nome in cima alla lista dei desideri è quello di Julián Álvarez. L’attaccante viene considerato l’opzione prioritaria per le sue spiccate doti di mobilità, l’intensità nel pressing e la capacità di svariare su tutto il fronte d’attacco, caratteristiche ritenute perfette per il sistema tattico di Flick. Più giovane di altri candidati e dotato di grande flessibilità, il suo profilo attrae forte interesse anche dall’ambiente del Manchester City, vigile sulle evoluzioni legate al suo ex calciatore.

Il monitoraggio su Harry Kane e la suggestione Erling Haaland

Accanto alla prima scelta argentina, la strategia della società catalana prevede percorsi alternativi di primissimo livello. Il Barcellona sta infatti seguendo con attenzione la situazione contrattuale di Harry Kane, legato al Bayern Monaco fino al 2027. Sebbene per l’inglese si prefiguri un prolungamento con i tedeschi, i dirigenti spagnoli restano alla finestra pronti a inserirsi in caso di complicazioni nei negoziati. Infine, lo sguardo si allarga fino a Erling Haaland: un’opzione che certifica le enormi ambizioni del club, pur scontrandosi con la posizione di totale fermezza mantenuta dai Citizens sul proprio fuoriclasse.

Una strategia di mercato programmata su più livelli

L’operato del Barcellona evidenzia una pianificazione ad ampio raggio, volta a mappare con largo anticipo i principali bomber del continente. La dirigenza blaugrana ha individuato le proprie carenze d’organico e intende posizionarsi in prima fila sul mercato per cogliere l’occasione giusta al momento opportuno.