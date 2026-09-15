Calciomercato Inter, nel mirino Jay Robinson: chi è il talento del Monza seguito dagli scout di Baccin

L’Inter osserva Jay Robinson: l’esterno classe 2007 del Monza è uno dei giovani seguiti dalla nuova area scouting nerazzurra

L’Inter continua a monitorare con grande attenzione i giovani talenti emergenti della Serie A. Tra i profili finiti sui taccuini degli scout nerazzurri, coordinati dal nuovo direttore sportivo Dario Baccin, c’è anche il nome di Jay Robinson, esterno offensivo inglese classe 2007 attualmente in forza al Monza.

🎧 Ascolta le nostre notizie! Non hai tempo di leggere? Scopri la nuova sezione Podcast di Calcio News 24 e ascolta i nostri approfondimenti audio.

Secondo quanto rivelato da Pasquale Guarro, il giocatore del Southampton è uno dei giovani osservati nel corso della stagione dalla società nerazzurra. Dopo Romano e Mendy, anche Robinson sarà seguito con attenzione dall’Inter, che avrebbe già raccolto le prime relazioni sul suo rendimento.

Ultime notizie Calciomercato LIVE: tutte le novità del giorno

Il classe 2007 si sta mettendo in mostra nel campionato italiano dopo il trasferimento in prestito al Monza, trovando anche il suo primo gol in Serie A e confermando le qualità che lo avevano portato a essere considerato uno dei prospetti più interessanti del settore giovanile del Southampton.

Jay Robinson, la carriera: dal Southampton alla Serie A con il Monza

Nato a Londra il 15 marzo 2007, Robinson ha mosso i primi passi nel calcio giovanile inglese prima di entrare nell’academy del Southampton, club noto per la capacità di valorizzare giovani talenti.

Nel settore giovanile dei Saints ha bruciato rapidamente le tappe, arrivando a confrontarsi con categorie superiori già in giovane età. Il suo percorso lo ha portato fino all’esordio tra i professionisti nella stagione 2024/25, quando ha debuttato in Premier League contro l’Aston Villa.

Successivamente ha trovato maggiore spazio con il Southampton, accumulando esperienza nel calcio professionistico inglese prima di approdare al Monza nell’estate 2026. Il prestito in Italia rappresenta per lui un passaggio fondamentale per confrontarsi con un campionato tatticamente più complesso e completare il proprio percorso di crescita.

A livello internazionale, Robinson ha inoltre vestito la maglia delle selezioni giovanili dell’Inghilterra, rappresentando il proprio Paese nelle categorie Under 16, Under 17, Under 18 e Under 19.

Caratteristiche tecniche: velocità, dribbling e capacità nell’uno contro uno

Dal punto di vista tattico, Jay Robinson è un esterno offensivo moderno, capace di giocare su entrambe le fasce ma particolarmente efficace quando parte dalla corsia sinistra per rientrare verso il centro.

Il suo punto di forza principale è la capacità di creare superiorità numerica grazie a:

rapidità e accelerazione ;

; dribbling nello stretto ;

; cambio di passo ;

; tecnica individuale ;

; attacco della profondità.

Non è un giocatore che si limita alla giocata sulla fascia: ama ricevere palla largo, puntare il diretto avversario e creare occasioni attraverso iniziative personali. La sua duttilità gli permette inoltre di essere utilizzato anche come trequartista offensivo, grazie ai movimenti tra le linee e alla capacità di associarsi con i compagni.

Fisicamente non è un esterno dominante per struttura, ma compensa con agilità, coordinazione e una notevole esplosività nei primi metri.

Perché l’Inter segue Robinson: un talento in linea con la strategia nerazzurra

Il profilo di Robinson rispecchia la filosofia dell’Inter sul mercato dei giovani: individuare calciatori con grande potenziale prima che il loro valore esploda definitivamente.

Il classe 2007 ha già esperienza internazionale, conosce il calcio inglese e sta affrontando il primo impatto con la Serie A. Gli aspetti su cui dovrà lavorare riguardano soprattutto la continuità e la capacità di trasformare le sue qualità offensive in numeri più importanti sotto il profilo di gol e assist.

Se il percorso al Monza dovesse proseguire positivamente, Robinson potrebbe diventare uno dei giovani esterni più interessanti seguiti dai grandi club europei. L’Inter, intanto, osserva e valuta il suo sviluppo.