Infortunio Busio, il Venezia perde il suo capitano! Stop prolungato, svelati i tempi di recupero

Infortunio Busio, il Venezia subisce un tegola importante con il problema fisico per il suo capitano. Condizioni e tempi di recupero

Pessime notizie per il Venezia, che si trova a dover fare i conti con un pesante stop nell’organico guidato dal tecnico Giovanni Stroppa. Dopo l’infortunio patito nel corso del recente match di campionato contro la Fiorentina, il capitano arancioneroverde Gianluca Busio si è sottoposto nella giornata odierna ai necessari esami strumentali per valutare l’entità del problema fisico accusato sul rettangolo di gioco. Gli accertamenti clinici hanno purtroppo confermato le preoccupazioni dello staff medico, evidenziando un quadro clinico che richiederà tempi di guarigione tutt’altro che brevi.

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L’esito degli esami clinici e la prognosi per il centrocampista

I controlli approfonditi svolti dal regista statunitense hanno certificato una distrazione intratendinea del bicipite femorale destro. Si tratta di una lesione particolarmente delicata al reparto flessore della coscia, che necessita di estrema cautela nel processo di guarigione per scongiurare qualsiasi tipo di ricaduta. Stando alle stime iniziali, i tempi di stop previsti per rivedere il calciatore a disposizione si attestano indicativamente tra le 6 e le 8 settimane. Molto dipenderà tuttavia da come risponderà il fisico dell’atleta durante l’iter riabilitativo e terapeutico che prenderà il via fin da subito presso la struttura sanitaria del club.

Un’assenza di peso per lo scacchiere tattico di Giovanni Stroppa

La perdita del centrocampista classe 2002 rappresenta un duro colpo per le ambizioni della formazione veneta nelle prossime uscite stagionali. Busio, elemento imprescindibile nelle trame di gioco e punto di riferimento carismatico con la fascia al braccio, sarà costretto a rimanere ai box per un periodo prolungato, saltando diverse sfide decisive. Mister Stroppa sarà così chiamato a ridisegnare la propria linea mediana, valutando soluzioni tattiche alternative e concedendo maggiore spazio alle riserve in rosa per compensare l’assenza del proprio capitano.

La tabella di marcia verso il completo recupero agonistico

Il Venezia monitorerà quotidianamente l’evoluzione dell’infortunio senza accelerare i tempi di rientro, data la natura insidiosa del trauma muscolare al bicipite femorale. L’obiettivo condiviso da squadra e calciatore è quello di centrare una perfetta guarigione anatomica prima di riaggregarlo al gruppo, garantendogli la miglior condizione fisica possibile per il prosieguo del campionato.