Scoppia il caso Dodò alla Fiorentina, futuro in bilico: rinnovo lontano e tensione dopo le voci sull’esclusione dal progetto. Lo sfogo della moglie

Il terzino brasiliano resta a Firenze ma il rapporto con il club viola è in una fase delicata: contratto in scadenza nel 2027 e gerarchie cambiate

Il futuro di Dodò alla Fiorentina resta uno dei temi più discussi in casa viola. Il terzino brasiliano classe 1998 e il club toscano sembrano infatti destinati a separarsi, con i dialoghi per il rinnovo del contratto ormai fermi da tempo.

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Nonostante gli interessamenti registrati negli ultimi mesi da parte di club importanti come Inter, Napoli, Juventus e Barcellona, nessuna trattativa concreta è mai realmente decollata. Con il contratto in scadenza nel giugno 2027, le parti dovranno ora decidere il percorso migliore: un possibile rinnovo annuale per evitare di perderlo a zero oppure un addio definitivo al termine della stagione.

Dodò-Fiorentina, il mercato estivo e la scelta di restare a Firenze

Secondo quanto riportato da Matteo Moretto e Fabrizio Romano, la priorità di Dodò nell’ultima parte del mercato estivo era quella di rimanere alla Fiorentina e rimandare ogni valutazione sul futuro all’inverno.

Il brasiliano aveva rifiutato il trasferimento in Grecia dopo l’accordo raggiunto tra il club viola e l’Olympiacos, mentre anche il tentativo del Nottingham Forest non era andato a buon fine: gli inglesi non avevano soddisfatto la richiesta economica di circa 12 milioni di euro.

L’arrivo di Paolo Vanoli in panchina aveva lasciato pensare a un possibile rilancio del numero 2, protagonista nella rimonta salvezza della scorsa stagione sotto la precedente gestione tecnica. Tuttavia, nella sfida contro il Venezia il titolare sulla fascia destra è stato Jimenez, alimentando le voci su un possibile ridimensionamento del suo ruolo.

Fiorentina, la posizione del club e la risposta di Dodò sui social

La Fiorentina ha smentito l’ipotesi di un’esclusione dal progetto tecnico, ma il club considera comunque Dodò indietro nelle gerarchie. Alla base ci sarebbe una preparazione estiva incompleta, condizionata anche dalle continue indiscrezioni sul suo futuro.

Il brasiliano ha voluto rispondere direttamente alle voci circolate nelle ultime settimane con un messaggio sui social:

«Sto benissimo. Non credete a tutto quello che viene detto».

Anche la moglie Amanda, attraverso un commento su Instagram, ha difeso il giocatore dalle critiche ricevute:

«Che noia, è davvero insopportabile vedere come ormai tutto quello che succede su internet si trasformi in un caos. Sono stanca di leggere così tanti insulti e di stare zitta davanti a bugie, ricostruzioni false e manipolazioni. Quando la squadra andava bene, lui era il migliore (ovviamente). Poi, appena le cose hanno iniziato ad andare male — e parliamo di tutta la squadra — è diventato improvvisamente il peggiore. Lo state trattando come se fosse un traditore, quando non è assolutamente così! È da più di un anno che viviamo questa delusione legata al suo rinnovo, e non avete idea di cosa ci sia dietro. Smettetela con il sensazionalismo, con gli articoli faziosi e con le ricostruzioni manipolate. Dalla sua bocca, nessuno ha mai sentito la verità dei fatti. E forse sarebbe il caso di ricordarselo prima di giudicare».

Attualmente Dodò non è fuori rosa, ma parte dietro Jimenez e Joao Mario nelle gerarchie del ruolo. Il brasiliano potrebbe comunque trovare spazio nelle rotazioni, ma il rapporto con la Fiorentina appare ormai orientato verso una separazione: resta da capire se arriverà già tramite una cessione o dopo un ultimo accordo contrattuale.