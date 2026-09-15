Champions League, assegnate le finali 2028 e 2029: prima Monaco con l’Allianz Arena, poi toccherà a Barcellona col Camp Nou! I dettagli

La UEFA ufficializza le sedi delle prossime finali di Champions League: Allianz Arena nel 2028 e Camp Nou nel 2029

La UEFA ha annunciato ufficialmente le sedi delle finali di Champions League 2027/28 e 2028/29. Il Comitato Esecutivo dell’organo calcistico europeo, riunito a Salonicco, ha scelto gli impianti che ospiteranno gli ultimi atti della massima competizione europea per club nelle prossime stagioni.

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La finale dell’edizione 2027/28 si giocherà a Monaco di Baviera, precisamente alla Fußball Arena München, conosciuta anche con il nome commerciale di Allianz Arena. La città tedesca torna quindi protagonista dopo aver già ospitato una finale di Champions League nel 2025, quando il Paris Saint-Germain conquistò il trofeo battendo l’Inter.

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Monaco favorita per la finale 2028: l’Allianz Arena torna protagonista

La candidatura di Monaco di Baviera era considerata la più probabile già da tempo. La città tedesca, infatti, era stata l’unica a presentare una manifestazione di interesse per ospitare la finale di Champions League 2028, convincendo la UEFA con un impianto ormai consolidato a livello internazionale.

L’Allianz Arena, inaugurata nel 2005 e casa del Bayern Monaco, rappresenta uno degli stadi più iconici d’Europa e ha già ospitato numerosi eventi di primo livello, comprese partite di competizioni UEFA e grandi appuntamenti internazionali.

Champions League 2029, scelta Barcellona: il Camp Nou ospiterà la finale

Più combattuta è stata invece la decisione per la finale del 2028/29. La UEFA aveva valutato diverse candidature prestigiose, tra cui quella di Wembley a Londra e quella del Camp Nou di Barcellona.

Alla fine la scelta è ricaduta sull’impianto catalano, che sta vivendo un’importante fase di ristrutturazione e che punta a tornare tra gli stadi più moderni e capienti del calcio europeo.

Il Barcellona aveva presentato la propria candidatura insieme al Comune della città, al Governo della Catalogna e con il sostegno della Federcalcio spagnola. Per il Camp Nou sarà la terza finale di Coppa dei Campioni/Champions League ospitata nella sua storia, dopo gli ultimi atti disputati nel 1989 e nel 1999.

Proprio la finale del 1999 è rimasta nella memoria collettiva per la rimonta del Manchester United contro il Bayern Monaco, con i Red Devils capaci di ribaltare il risultato nei minuti finali.

Il calendario delle prossime finali di Champions League è quindi definito: dopo la finale del 2027 al Metropolitano di Madrid, la competizione farà tappa a Monaco nel 2028 e successivamente a Barcellona nel 2029.