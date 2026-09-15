Effetto Pulisic, l’americano è pronto ora a riprendersi il Milan. Dentro al suo avvio di stagione e quel retroscena sulla filosofia di Amorim

Christian Pulisic è pronto a riprendersi le chiavi della trequarti del Milan. L’analisi del suo avvio di stagione con Amorim

La risposta di Christian Pulisic alle tre panchine consecutive che hanno caratterizzato il suo avvio di stagione è arrivata direttamente sul rettangolo di gioco. Lo statunitense ha saputo incanalare la propria delusione per il mancato impiego trasformandola in energia propositiva durante la sfida dello stadio Olimpico. In una sola frazione di gara il fantasista ha ricordato a tutti l’impatto straordinario che è capace di generare negli ultimi trenta metri, dimostrando di possedere quella classe e quella lettura di gioco necessarie per l’idea di calcio proposta da Ruben Amorim secondo La Gazzetta dello Sport.

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La filosofia di Amorim e le risposte sulla gestione dello spogliatoio

Alla vigilia del match della Capitale, lo stesso allenatore lusitano ha voluto fare piena luce sulle ragioni che lo avevano spinto a ritardare il debutto del giocatore: “Ha avuto un infortunio in estate e poi nel primo allenamento ha preso una botta e si è fermato“. Oltre alla componente medica, il mister ha rivendicato con forza la propria linea di condotta meritocratica nella scelta dei titolari: “Non toglierò chi sta facendo bene solo per mettere un ‘nome’. Questo è il mio modo di gestire il gruppo e morirò con questi principi. Bisogna capire il contesto e la mia storia per comprendere perché faccio certe scelte“. Il tecnico ha poi blindato la centralità del trequartista affermando che “Pulisic è importante e giocherà tante partite”.

Il calvario estivo e il valore del rientro per la rosa rossonera

I ritardi nella condizione atletica del classe ’98 trovano spiegazione nel tribolato percorso recente. Dopo una seconda parte della scorsa annata povera di reti, il calciatore ha riportato una severa microfrattura alla tibia durante il Mondiale con la maglia degli Stati Uniti nella gara contro il Belgio, problema che ne ha compromesso la preparazione estiva. Vista la naturale tendenza dell’atleta a impiegare del tempo per ritrovare il ritmo partita dopo lunghi stop, la cautela dello staff si è rivelata una scelta mirata. Di fronte al rendimento altalenante di elementi come Loftus-Cheek e Saelemaekers, il pieno recupero di Pulisic si configura come un vero e proprio rinforzo di mercato per il Milan.