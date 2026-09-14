 Mercato Liverpool, ecco il nuovo obiettivo di Iraola
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Mercato Liverpool, ecco il nuovo obiettivo di Iraola: pronto un nuovo record per la Premier League?

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Published 45 minuti fa il 14 Settembre 2026
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RAYAN LIVERPOOL

Calciomercato Liverpool, spunta un altro obiettivo del tecnico Andorni Iraola: ci sarà un nuovo record per la Premier League? I dettagli

Il nuovo Liverpool di Andoni Iraola, tecnico spagnolo arrivato ad Anfield dopo l’addio di Arne Slot e la lunga esperienza sulla panchina del Bournemouth, inizia a prendere forma. Dopo una serie di cambiamenti importanti all’interno della rosa, i Reds sono al lavoro per costruire una squadra competitiva per il futuro. Tra i nomi finiti sul taccuino del tecnico spagnolo spicca quello di Rayan, giovane attaccante brasiliano che Iraola conosce molto bene per averlo allenato proprio al Bournemouth.

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Iraola vuole ritrovare Rayan a Liverpool

Secondo le indiscrezioni provenienti dalla stampa inglese, Iraola starebbe valutando la possibilità di chiedere al club un tentativo concreto per l’esterno offensivo, arrivato al Bournemouth soltanto a gennaio dal Vasco da Gama ma capace di lasciare immediatamente il segno in Premier League. Nelle sue prime 15 presenze nel campionato inglese ha collezionato cinque gol e due assist, contribuendo alla storica qualificazione del Bournemouth all’Europa League. Un impatto che gli è valso anche la convocazione con il Brasile per il Mondiale 2026.

Clausola da capogiro e futuro tutto da scrivere

L’ostacolo principale resta il prezzo: nel contratto di Rayan sarebbe presente una clausola rescissoria da circa 130 milioni di sterline, che diventerà attiva a partire dal 2027 e che renderebbe l’operazione una delle più costose nella storia del club inglese. Molto dipenderà dalle strategie del Liverpool dopo le partenze di diversi senatori della rosa: gli addii di Mohamed Salah, Andrew Robertson e Ibrahima Konaté hanno liberato spazio sia a livello tecnico che salariale, ma resta da capire quanto il club sarà disposto a investire.

Una delle valutazioni interne riguarda anche il possibile ruolo di Rayan nel progetto: il brasiliano potrebbe essere considerato tra i candidati a raccogliere l’eredità offensiva lasciata da Salah. Per il momento resta un’idea, ma il legame tra Iraola e il giovane talento potrebbe presto trasformarsi in una trattativa concreta.

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