Fiorentina, tensione con Dodô: il rinnovo non arriva e il futuro del brasiliano è in bilico. Rottura totale, il terzino prende posizione

Dodô e la Fiorentina sempre più lontani: il mancato rinnovo alimenta la frattura tra il terzino e il club viola

Il rapporto tra Dodô e la Fiorentina sembra essere entrato in una fase delicata. Secondo quanto riportato da La Nazione, tra il terzino brasiliano e la società viola si sarebbe creata una distanza difficile da colmare, con l’ipotesi di un addio che appare sempre più concreta.

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Alla base della situazione ci sarebbe soprattutto la questione legata al rinnovo del contratto. Il classe 1998, infatti, avrebbe aspettato per diversi mesi una proposta da parte della Fiorentina senza però ricevere riscontri ritenuti sufficienti per proseguire il rapporto.

Dodô-Fiorentina, il mancato rinnovo alla base dello strappo

La giornata di sabato sarebbe stata indicata come il momento della rottura definitiva, dopo alcune indiscrezioni emerse dall’ambiente del Viola Park riguardo alla posizione del giocatore.

Da parte della Fiorentina sarebbe arrivata una ricostruzione differente: il club non avrebbe considerato Dodô fuori dal progetto tecnico, ma avrebbe chiesto al giocatore di ritrovare la migliore condizione dopo un’estate caratterizzata dalle voci di mercato e da una preparazione giudicata non completamente ottimale.

Una versione che, però, non sarebbe stata condivisa dal diretto interessato. Il brasiliano ha infatti deciso di intervenire personalmente sui social per chiarire la propria posizione e prendere le distanze dalle ricostruzioni circolate.

Dodô risponde sui social: «Sto bene, benissimo. Non credere a tutto quello che senti»

Il terzino della Fiorentina avrebbe bloccato su Instagram alcune testate giornalistiche che avevano riportato la notizia, oltre ai profili di diversi giornalisti.

Successivamente, rispondendo a un utente, Dodô ha voluto rassicurare sulle proprie condizioni con un messaggio diretto:

«Sto bene, benissimo. Non credere a tutto quello che senti».

Una frase che conferma la distanza tra il giocatore e l’ambiente viola, anche se resta da capire quale sarà il prossimo passo.

Fiorentina, quale futuro per Dodô?

Arrivato a Firenze nel 2022, Dodô è diventato negli anni uno dei protagonisti della fascia destra della Fiorentina, ma ora il suo futuro appare nuovamente in discussione.

La mancata intesa sul rinnovo e le tensioni emerse nelle ultime ore potrebbero portare a una separazione anticipata rispetto alla scadenza dell’attuale accordo.

Il mercato e le prossime settimane saranno decisive per capire se la situazione potrà rientrare oppure se il percorso tra Dodô e Fiorentina sia ormai destinato a concludersi.