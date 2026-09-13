Cristiano Ronaldo condanna i cori su Diogo Jota: «Queste persone non dovrebbero mai più essere autorizzate a entrare in uno stadio»

Cristiano Ronaldo chiede provvedimenti dopo i cori contro Jota rivolti a Ruben Neves durante Al Taawoun-Al Hilal

Cristiano Ronaldo prende posizione contro il comportamento di alcuni tifosi protagonisti di un episodio che ha fatto discutere il calcio saudita. Il fuoriclasse portoghese ha infatti chiesto alla Saudi Pro League di adottare misure severe nei confronti delle persone coinvolte nei cori rivolti a Diogo Jota e utilizzati per provocare il centrocampista Ruben Neves.

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La vicenda è avvenuta durante la sfida tra Al Taawoun e Al Hilal, quando alcuni sostenitori della squadra di casa hanno iniziato a intonare il coro «Jota, Jota, Jota» con l’obiettivo di infastidire Neves, ex compagno di squadra del calciatore scomparso nel 2025 e a lui particolarmente legato.

L’episodio ha generato numerose reazioni e ha coinvolto anche Ronaldo, che ha condiviso diversi anni di percorso in Nazionale portoghese sia con Ruben Neves sia con Diogo Jota.

Cristiano Ronaldo difende Neves e condanna il comportamento dei tifosi

Il capitano del Portogallo ha deciso di intervenire pubblicamente, chiedendo che i responsabili vengano esclusi definitivamente dagli impianti sportivi.

LA POSIZIONE DI CR7 – «Queste persone non dovrebbero mai più essere autorizzate a entrare in uno stadio».

Le parole di Cristiano Ronaldo sottolineano la gravità attribuita dal giocatore all’accaduto, soprattutto considerando il legame personale e sportivo tra Neves e Jota.

Cori su Diogo Jota, la Saudi Pro League chiamata a intervenire

La richiesta di Ronaldo arriva in un momento in cui il calcio saudita sta cercando di aumentare la propria visibilità internazionale e migliorare gli standard dentro e fuori dal campo.

I cori dedicati a Diogo Jota durante la partita tra Al Taawoun e Al Hilal sono stati interpretati come una provocazione nei confronti di Ruben Neves, che ha vissuto con particolare emozione la scomparsa dell’attaccante portoghese.

Ora resta da capire se la Saudi Pro League deciderà di intervenire con provvedimenti disciplinari nei confronti dei tifosi coinvolti. La presa di posizione di Cristiano Ronaldo ha comunque acceso nuovamente il dibattito sul rispetto degli avversari e sulla responsabilità del pubblico negli stadi.