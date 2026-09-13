Pagelle Napoli Bologna: Lobotka professore e goleador, Favasulli dà la scossa. I VOTI

Napoli, Allegri trova la vittoria contro il Bologna: Lobotka decide una gara complicata. I nostri voti ai protagonisti in campo

Il Napoli supera il Bologna al Maradona e conquista una vittoria importante dopo un periodo complicato. La squadra di Massimiliano Allegri si impone per 1-0 grazie alla rete di Stanislav Lobotka, arrivata nella ripresa dopo una partita equilibrata e caratterizzata da diverse difficoltà per gli azzurri.

Il tecnico del Napoli ha vissuto la sfida con grande tensione, consapevole della necessità di trovare una maggiore identità di squadra. La formazione partenopea è ancora alla ricerca della migliore condizione e di un assetto definitivo, ma nella seconda parte della gara i cambi di Allegri hanno cambiato l’inerzia del match.

Napoli, Allegri scuote la squadra dopo un primo tempo complicato

La partita non si era messa nel migliore dei modi per gli azzurri. Il Bologna aveva trovato il gol con Theate, bravo a sfruttare una punizione battuta rapidamente e una disattenzione difensiva del Napoli, ma la rete è stata annullata per posizione di fuorigioco.

Nonostante il rischio corso, la squadra di Allegri ha provato a reagire affidandosi alla qualità di De Bruyne e alle iniziative di Vergara, senza però riuscire a creare occasioni davvero pericolose.

Napoli, i cambi di Allegri decisivi: Lobotka firma la vittoria

Nella ripresa l’allenatore azzurro ha deciso di cambiare volto alla squadra inserendo Lang e Favasuli al posto di Vergara e Politano. La nuova impostazione più offensiva ha permesso al Napoli di aumentare la pressione sulla difesa del Bologna.

La rete decisiva è arrivata al 66’: proprio da un cross di Favasuli è nato il gol di Lobotka, autore di una conclusione non perfetta ma sufficiente per superare il portiere avversario e regalare tre punti al Napoli.

La squadra di Tedesco resta ancora senza vittorie in campionato, mentre il Napoli trova il primo successo stagionale al Maradona e interrompe la striscia negativa. Una vittoria di misura, ma fondamentale per Allegri: un successo di corto muso.

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NAPOLI (4-3-3): Milinkovic-Savic 6; Di Lorenzo 6.5, Rrahmani 6.5, Rafa Marin 6.5, Spinazzola 6; Gilmour 6, Lobotka 7, De Bruyne 7 (88′ Olivera sv); Politano 5 (46′ Favasuli 7), Hojlund 6.5 (75′ Lucca sv), Vergara 6 (46′ Lang 6.5). All. Allegri

BOLOGNA (4-2-3-1): Pessina 5.5; Holm 6, Heggem 6, Theate 6.5, Miranda 5.5; Ferguson 6, Pobega 6 (58′ Libra 6); Bernardeschi 6 (82′ Enem sv), Amondarain 5.5 (66′ Moro 5.5), Cambiaghi 5.5 (82′ Mbangula 6); Piccoli 5.5 (58′ Odgaard sv). All. Tedesco